NBA All-Star Game. Stephen Curry câștigă duelul cu Sabrina Ionescu la aruncările de trei puncte

Cu o mică diferență, Curry a învins-o pe Ionescu sâmbătă, când cei doi aruncători de top s-au întâlnit în timpul Weekend-ului All-Star, în primul concurs NBA vs. WNBA de aruncări de trei puncte, punând astfel capăt unei dezbateri vechi: Cine e cel mai bun marcator?

Starul de la Golden State Warriors a marcat 29 de puncte în timp ce starul de la New York Liberty a marcat 26.

„A fost uimitor” a spus Sabrina Ionescu. „Doar să poți să ai acest eveniment de acest fel și să vii aici și să faci un spectacol, dar să înțelegi ce înseamnă acest lucru. Entuziasmată să schimb povestea și să pot face asta alături de cei mai buni care au făcut-o vreodată”.

„Această experiență nu ar fi putut decurge mai bine în sensul în care noi doi am avut șansa să ne confruntăm pe această scenă, să alergăm în jurul întregii atenții și să livrăm așa cum am făcut, ea a stabilit standardul, a fost de neînțeles să o văd”, a spus Curry la rândul lui.

Cu toate că Curry s-a dovedit campion al concursului de aruncări de trei puncte al NBA de două ori și deține recordul ligii pentru cele mai multe aruncări de trei puncte realizate în carieră (3,642), în 2023, Ionescu a stabilit un nou record pentru WNBA, cu cele mai multe aruncări de trei puncte într-un singur sezon (128).

Pe lângă acest succes, jucătoarea de origine română a stabilit și un scor record pentru WNBA și NBA în concursul de aruncări de trei puncte în sezonul precedent, reușind să înregistreze 37 de puncte dintr-un total posibil de 40.

Potrivit comunicatului oficial, Curry a aruncat cu mingi NBA de la linia de aruncări de trei puncte NBA, în timp ce Ionescu a folosit echivalentele WNBA – linia fiind puțin mai aproape și mingea fiind ușor mai mică.

Dar, fiind încrezătoare în abilitățile ei înainte de meci, Ionescu a spus că vrea să echilibreze șansele.

„Voi arunca de la linia NBA… HAIDEȚI SĂ FACEM ASTA” a scris ea pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter.

