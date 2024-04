NASA, despre obiectul căzut din cer pe o casă din Florida: Provine de pe Staţia Spaţială Internaţională

NASA a anunțat că obiectul căzut din cer care a străpuns acoperişul unei locuinţe din statul american Florida a provenit într-adevăr de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS).Pe 8 martie, un locuitor dintr-un oraş din Florida a recuperat un obiect gri semicilindric care, potrivit relatărilor sale, „a străpuns acoperişul şi cele două etaje” ale casei sale.

NASA a mai spus că că va realiza o anchetă pentru a afla motivul pentru care acest obiect spaţial nu a fost distrus în întregime în atmosfera terestră şi dacă va trebui să îşi modifice practicile.

Obiectul provenea dintr-o încărcătură de baterii vechi, deşeuri aruncate de pe ISS în 2021 şi care ar fi trebuit să reintre în atmosfera terestră „fără niciun pericol”. Obiectul în cauză, cu o greutate de aproximativ 700 de grame, este fabricat dintr-un aliaj metalic numit Inconel.

