Narcis Horhoianu, Carrefour „Promisiunea noastră este să avem produse de calitate la un preț bun”

Carrefour România se concentrează constant pe satisfacția clienților, sprijinul pentru produse locale și sănătoase, digitalizare și modernizarea portofoliului. Iar rezultatele o demonstrează: portofoliul de produse proprii s-a extins la 40 de branduri, 93% dintre furnizorii generali și aproximativ 98% dintre cei de produse proaspete sunt români, au fost implementate tehnologii inovatoare și adoptate soluții care asigură echilibrul între preț, calitate și proximitate.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru strategii responsabile de protejare a puterii de cumpărare” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.