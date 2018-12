DOLIU în lumea artistică! A murit un mare artist de la Hollywood

Norman Gimbel a fost un renumit compozitor și textier, celebru pentru melodia „Killing Me Softly with His Song”, acesta a încetat din viață la vârsta de 91 de ani., în Santa Barbara. Gimbel a câștigat un premiu Grammy în 1973 și în 1980 a primit un premiu Oscar.





Norman Gimbel a devenit cunoscut pentru melodiile „Killing Me Softly With His Song“, „I Got a Name“ şi „It Goes Like It Goes“. Pentru piesa „Killing Me Softly With His Song” a câștigat premiul Grammy în 1973. Acesta a colaborat frecvent cu Charles Fox. Iar în 1980 a câștigat un premiu Oscar, împreună cu David Shire, pentru melodia „It Goes Like It Goes” din filmul „Norma Rae”, cântată de Jennifer Warnes.

Gimbel şi Fox au colaborat și la piesa „I Got a Name”, cântată de Jim Croce. Această piesă lansată la o zi după ce interpretul a murit în urma unui accident aviatic, în data de 20 septembrie 1973. Melodia a făcut parte din coloana sonoră a filmului „The Last American Hero” (1973), cu Jeff Bridges.

În cei peste 30 de ani de colaborare, Gimbel și Fox au compus împreună mai mult de 150 de cântece. Cei doi am mai fost nominalizați la premiile Oscar pentru piesele „Richard's Window”, cântată de Olivia Newton-John, pentru filmul „The Other Side of the Mountain” (1975), şi „Ready to Take a Chance Again”, cântată de Barry Manilow, pentru „Foul Play” (1978).

Norman Gimbel și Charles Fox au mai compus și coloanele sonore ale unor celebre seriale de comedie precum „Happy Days”, „Laverne & Shirley” şi „Angie”, realizate de Garry Marshall, şi pentru show-uri TV ca „Paper Chase”, „Lifestyles of the Rich and Famous” şi „Wonder Woman”.

Norman Gimbel este și autorul versurilor în limba engleză pentru melodia „The Girl From Ipanema“ (Astrud Gilberto şi Stan Getz). „The Girl From Ipanema“ a primit un premiu Grammy pentru „înregistrarea anului” în 1965 şi este una dintre melodiile care a beneficiat de cele mai multe înregistrări din toate timpurile.

Decesul lui Gimbel a fost confirmat pentru Hollywood Reporter de fiul acestuia, Tony, a informat News.ro

Norman Gimbel a fost inclus în Songwriters Hall of Fame în 1984.

