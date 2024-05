Social Gata cu munca de acasă . Mulți angajați se întorc definitiv la birou







Munca remote ar putea fi istorie. Giganții bancari Citigroup, HSBC și Barclays au impus un program de lucru la birou timp de cinci zile pe săptămână pentru mai mulți angajați. Citigroup a anunțat că a solicitat unui număr de aproximativ 600 de angajați din SUA, care lucrau de acasă, să se întoarcă la birouri în regim full-time. Majoritatea angajaților de la Citi pot continua să adopte un program hibrid, lucrând două zile pe săptămână de acasă.

Munca remote ar putea fi istorie

În cazul HSBC, schimbările în reglementare afectează aproximativ 530 de angajați din New York, a spus directorul de resurse umane de la HSBC, Mabel Rius. El a declarat că unii salariați, mai ales cei cu probleme, pot lucra de acasă în continuare.

Angajații care lucrau de acasă până acum se vor întoarce la birou la 1 iunie. Această schimbare de politică coincide cu noile reguli de reglementare adoptate de banca britanică. Ei vor fi nevoiți să meargă și la întâlniri cu clienții.

Multe bănci își cheamă angajații la birou

Băncile sunt cunoscute ca fiind unele dintre cele mai flexibile angajatoare de pe Wall Street, permitându-le angajaților să continue să lucreze de acasă și după încheierea pandemiei. Cu toate astea, schimbările survin într-un moment în care Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), principalul organ de supraveghere a sectorului de brokeraj din SUA, se pregătește să reintroducă regulile anterioare pandemiei pentru monitorizarea locurilor de muncă, în săptămânile următoare.

Această schimbare ar putea însemna sfârșitul muncii de la distanță pentru mulți traderi și angajați din bănci, odată ce conducerea a ajuns la concluzia că permiterea lucrului de acasă, conform cerințelor impuse de FINRA, nu justifică costurile sau inconveniențele asociate.

Ce obligații au băncile

Băncile trebuie să își monitorizeze angajații și să faciliteze inspecțiile periodice la locul de muncă. La începutul pandemiei de Covid-19, organizațiile de reglementare au relaxat inițial unele dintre regulile lor pentru a permite oamenilor să lucreze de acasă. Acum, situația s-ar putea schimba.

Marile bănci de pe Wall Street, cum ar fi Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. și Goldman Sachs Group Inc., au revenit deja la programul de lucru de cinci zile pe săptămână de la birou. Există și bănci care au decis să își lase angajații să lucreaza de acasă, potrivit Capital.