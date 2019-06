Mugur Isărescu: „Pentru a avea succes în adoptarea euro trebuie să fii un maratonist mai degrabă decât un sprinter”

Abordarea Băncii Naţionale a României referitoare la adoptarea euro este una echilibrată, a declarat, marţi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, menţionând că este nevoie de un nivel ridicat al convergenţei reale şi de păstrarea cadenţei după ce vom intra în Zona Euro.





„Abordarea Băncii Naţionale a României referitoare la adoptarea euro este una echilibrată. Pe de o parte, suntem pe deplin conştienţi că este nevoie de un nivel ridicat al convergenţei reale, de cel puţin 70-75% din media zonei euro în termen de PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare.

Altfel, vom fi insuficient pregătiţi şi, în consecinţă, în cazul unor şocuri asimetrice nu vom fi capabili să sincronizăm sectorul nostru de afaceri cu cele din alte economii din zona euro. Pe de altă parte, un nivel ridicat nu înseamnă că noi suntem atât de ambiţioşi încât să ţintim nivelul de convergenţă de 90% din media Zonei Euro sau un nivel egal cu al Germaniei aşa cum este cazul cu unele abordări din Ungaria sau Polonia.

Aşa că noi ne considerăm mai realişti, cu un PIB per capita care oricum considerăm că este la fel de important precum convergenţa nominală. Şi la fel de important, indiferent cât de sus sunt stabilite ţintele, este esenţial să menţinem cadenţa acestui proces", a spus Mugur Isărescu, la conferinţa „Convergence towards euro enlargement", organizată de Banca Naţională a României în colaborare cu European League For Economic Cooperation România (ELEC).

Guvernatorul BNR a subliniat faptul că adoptarea euro nu este un panaceu şi că ritmul procesului trebuie menţinut pe termen lung, conform Agerpres.

„La fel de important, indiferent la ce nivel îţi stabileşti ţintele, este esenţial să păstrezi ritmul acestui proces. Odata ce s-au făcut paşi înainte nu trebuie să ne oprim sau să dăm înapoi şi asta este cu atât mai important în cazul României deoarece noi am mers înainte şi din când în când facem paşi laterali sau chiar înapoi.

Pentru a avea succes în adoptarea euro trebuie să fii un maratonist mai degrabă decât un sprinter. As vrea să spun, fiind o ţară de sorginte latină, ca proverbul latin „festina lente" se potriveşte perfect abordării noastre. Să ne grăbim într-o maniera lentă pe calea convergenţei înseamnă să obţinem un ritm sustenabil pe termen mediu şi lung. În plus, ar trebui să fim conştienţi că procesul de convergenţă este unul continuu care se va derula şi după aderarea la zona euro.

Este o lecţie pe care trebuie să o învăţăm din experienţele eşuate ale altor state care au considerat ca aderarea la zona euro este capătul liniei. Noi nu credem ca aderarea este un panaceu care rezolvă toate problemele şi că trebuie sa intrăm în zona euro pregătiţi nu nepregătiţi", a spus Isărescu, citat de Agerpres.

