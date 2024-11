Morți și răniți în urma unui atac cu o mașină. Șoferul a făcut prăpăd

Sunt cel puţin 35 de morţi şi 43 de răniţi în sudul Chinei, în urma unui atac cu o maşină la un centru sportiv, la Zhuhai, unde se desfăşoară cel mai important salon aeronautic civil şi militar chinez.

Poliția a anunțat că „Un atac grav şi vicios a avut loc la centrul sportiv din Zhuahi, unde un suspect a intrat cu o maşină în oameni care se antrenau, ceea ce s-a soldat cu 35 de morţi şi 43 de răniţi”.

Autorităţile locale au anunţat despre acest incident încă de luni, dar poliţia a semnalat atunci doar răniţi. Înregistrări video difuzate ulterior au fost şterse de pe social media.

#Watch: 35 people have been killed and dozens of others were injured in a car ramming in Zhuhai, south China's Guangdong Province.#China #Zhuhai #chinese #Accident pic.twitter.com/cQIxUoF8aw

— Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) November 12, 2024