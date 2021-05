11 mai

Mortal Kombat: ”Viața din America i-a slăbit mintea. Prea mult televizor!” HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 11 mai s-au născut: Salvador Dali, baronul von Munchausen, Camilo Jose Cela, Barbu Delavrancea, Flavius Domide.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Mochie; Chiril şi Metodie, luminătorii slavilor. Aşa scrie într-un calenadar popular, de câţiva lei, binecuvîntat de către Patriarh. În „Vieţile Sfinţilor”, de asemenea binecuvântat, găsim altă situaţie. „Luminătorii slavilor” nu sunt, în schimb apar Sfinţii Dioscur cel Nou şi Arghiros Tesaloniceanul. În plus „tot în această zi, pomenirea facerii, adică a înoirii de Dumnezeu păzitei şi de Dumnezeu măritei cetăţi a Constantinopolului, mai ales a dăruirii sau a închinării ei în paza şi ocrotirea Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare şi pururea Feciorei Maria”. De gustibus, dar cred că ar trebui o cernere și o unificare a calendarului bisericesc.

În calendarul mobil este Marțea Neagră, Th. Speranția notează că se muncește doar până la miezul zilei.

Parlamentul European a adoptat o nouă legislație pentru a lupta contra difuzării conținuturilor teroriste online. Noua reglementare vizează conținuturi cum sunt textele, imaginile, înregistrările sonore sau video, transmisiunile în direct care incită, solicită sau contribuie la infracțiunile teroriste, care furnizează instrucțiuni pentru asemenea infracțiuni sau care incită diferite persoane să participe la un grup terorist.

În conformitate cu definițiile infracțiunilor incluse în directiva referitoare la lupta contra terorismului, regulamentul se referă la conținuturile care dau indicații asupra modului încare se pot fabrica și utiliza explozive, arme de foc și alte arme în scopuri teroriste.

Furnizorii de servicii de găzduire vor trebui să retragă sau să dezactiveze accesul la conținuturi teroriste semnalizate în toate statele membre într-un interval de o oră, după primirea unui ordin de retragere din partea autorității competente. Statele membre vor trebui să adopte reglementări referitoare la sancțiuni, asprimea acestora stabilindu-se în funcție de natura încălcării legii și de mărimea companiei responsabile.

Conținuturile descărcate în scopuri educative, jurnalistice, artistice sau de cercetare, sau utilizate pentru sensibilizare, nu vor fi considerate conținuturi teroriste potrivit noilor reglementări.

Platformele internet nu vor avea nicio obligație generală de a supraveghea sau de a filtra conținuturile. Totuși, dacă autoritățile naționale competente au stabilit că un furnizor de servicii de găzduire este expus la conținuturi teroriste, societatea va trebui să ia măsuri specifice pentru a le împiedica propagarea. Prestatarul de servicii va trebui apoi să decidă asupra unor măsuri specifice pentru a împiedica propagarea și nu va avea nicio obligație de utilizare a unor mijloace automatizate. Companiile vor trebui să publice rapoarte de transparență anuale referitoare la măsurile pe care le-au luat pentru stoparea difuzării conținuturilor teroriste.

Raportorul special din Parlamentul European, Patryk Jaki din Polonia adeclarat că : Teroriștii recrutează, dfuzează propaganda și coordonează atentatele pe internet. Noi am pus la punct mecanisme eficiente care vor permite statelor membre să suprime conținuturile teroriste într-un interval maxim de o oră pe întreg teritoriul UE.

Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica la 12 luni după intrarea sa în vigoare.

Mă gândeam la multe, la Terorist al La Familia, la multele probleme ale familiei mele, de aici și de peste ocean. Mă uitam, cu coada ochiului, pentru a nu știu câta oară, la ”Mortal Kombat”, pe Netflix, filmul-cult de arte marțiale din anul 1995. Pe melodia de titlu fac ”mișcări” în curte ca să nu ruginesc de tot. Când la 10:43 din film m-a pufnit râsul de și acum mai râd. Bunicul, preot budist, cred că stareț, ceva acolo, îi ia apărarea nepotului față de zeul fulgerelor și protectorul Pământului, Lord Raiden. ”Iartă-l, Lord Raiden! Viața din America i-a slăbit mintea. Prea mult televizor!”

Sigur că da! Aceasta este explicația. Prea mult televizor! În medie, spune sondajul național, un român se uită zilnic cinci ore și jumătate la televizor. Unul se uită 11 ore pentru că eu nu mă uit deloc, nici nu am televizor. Și asta de aproape 20 de ani. Televizorul și acum smartul vă face agenda, vă împuie capul cu ”fake news” și informații efemere, total nefolositoare. Bruiajul acesta periculos va abate de la o gândire naturală, logică. Iar 80% din activitate este… distracție. De altfel cum ați putea gândi corect și lua decizii optime dacă sunteți intoxicați cu date false? Nu eu am spus-o, ci marele magnat al presei, Rupert Murdoch, 97% din informațiile vehiculate la televiziuni și pe net sunt ”fake news” sau deformate în diferite scopuri.

Acum vă rog să mă scuzați, sunt probleme și pe ”Dimineața Astronomilor”. S-au infiltrat niște activiste care vor să facă ”ordine” și să impună ”egalitatea” și ”politicul corect”. O să le spun s-o facă la ele acasă, ”Dimineața Astrologilor” devenită ”Dimineața Astronomilor” este o cameră online foarte particulară, plătită cu banii trustului astrologic ”Jonathan & Oscar Cainer”, cu reguli și tradiții bine stabilite. Marxismul nu o să intre pe ”Dimineața Astronomilor” cât mai sunt eu și încă câțiva în viață. Sunt sigur de acest lucru, după cum sunt la fel de sigur că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 11 mai 2021

BERBEC Eşti binedispus, astăzi eşti dinamic şi convingător, trebuie să reuşeşti! Fredonezi în mintea ta o melodie, eşti obsedat de ea. Şi de îmbunătăţirea calităţii vieţii tale! O zi, pe total, bună! Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti bine şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni.

TAUR Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie relaţiile din anturaj. Nu lua decizii. O zi mai obositoare decât de obicei. La serviciu poate si acasa ceva s-a încurcat şi lumea aşteaptă să rezolvi tu. Un coleg de la serviciu iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori, dar nu astăzi. Totuşi, o seara plăcută. Distrează-te seara, poate la un film nou, pe net.

GEMENI Conjunctura de astăzi te sfătuieşte să foloseşti tehnici şi strategii de colaborare, de lucru în echipă. Uită-te puţin în jurul tău, poţi să găseşti potenţiali parteneri sau viitori aliaţi. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea, in coada de peşte de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură prin parc, poate în curte, dacă ai. Uneori ai nevoie de puţina solitudine!

RAC Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste despre nişte bani. Dar verifică dacă este adevărată, sau nu! La serviciu este încă o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre posibila destinaţie de vacanţă şi ceva petreceri cu grătar în curte. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi pot fi de folos.

LEU Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Uneori şi azi este cazul, lipsa noutăţilor înseamnă calm şi linişte. Odihneşte-te mai mult, ai nevoie! Cheltuieşti ceva bani, nu prea mulţi, dar îţi acoperi o parte dintre facturi. De dimineaţă ai impresia că este o zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. După amiază asta o poţi petrece făcând ceva sport, ca să te relaxezi, scoţi toxinele şi poţi să mai dai jos din kilograme. O zi plăcută, până la urmă, în care totul pare OK. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi.

FECIOARĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele din jurul tău, cu familia. Veşti bune. Nu exagera cu detaliile, mai ales în discuţii. O oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, 11 mai, zi de cumpărături de marți, cumpărături de completare, pentru ceea ce s-a consumat în weekend și luni. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. De ce iti este frică, de aceea nu scapi !

BALANŢĂ Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii, sau prietenii. Unele lucruri, sau persoane, pot întârzia, pot rata, din cauze obiective, aşa este destinul lor! Eşti avantajat dacă cauţi să ieşi în evidenţă la locul tău de muncă. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu, sau de familie, dacă ești cu munca la domiciliu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba!

SCORPION Dimineaţa ai probleme de rezolvat în activitatea ta. Abordarea sistematică a situaţiei iţi furnizează rezolvarea. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajutor, nu intra în criză de timp! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. O zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, 11 mai, chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile. Stai undeva unde este plăcut si bine! La propriu şi la figurat – acasă!

SĂGETĂTOR Emoţional, conjunctura arată porniri impulsive, probabil repede cenzurate de raţiune. Vorbeşte puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte, este doar marți şi ai în faţă o săptămână plină de efort! In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intalnire sau te duci la un film nou. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi nici un spor. Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre. Mai multa prudenta nu a stricat nimanui. Mari iubitori de natură şi spaţii largi, o parte din nativii din zodia Săgetătorului vor decide să plece la… cumpărături!

CAPRICORN Astăzi dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companion plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încearcă să te odihneşti mai mult! Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Astăzi poţi primi o informaţie despre un loc de muncă mai civilizat, intr-o atmosferă mult mai placută, cam cu acelaşi salariu. Dar așteaptî să se termine distopia sanitară. Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. O zi blanda fata de tine, pe care o meritai dupa nopţile cam nedormite din ultima vreme!

VĂRSĂTOR O zi de marți, fără cele trei ceasuri rele, ce pare liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! O zi obişnuită in care rutina te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poti sa le primesti! Stelele te avantajeaza astăzi în relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa.

PEŞTI Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba! Trebuie, doar, să ţii seama de diferenţele de caracter, de natura relaţiilor umane. Ceasul tău biologic te îndeamnă la un program ordonat. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! O zi bună, după cum spuneam. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine! Astăzi este o perioadă care te avantajează, mai ales în dragoste. Carisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poţi să profiţi, mai ales dacă eşti implicat în politică, sau, afaceri. Astăzi nu sunt semne de câştiguri importante, aşa încât nu risca degeaba!