Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani, care a reușit să sune la 112 pentru a cere ajutor, după care a fost ucisă de Gheorghe Dincă, a scris un mesaj cutremurător pe facebook.

”Dragi români, mâine începe mascarada de proces a lui Dincă‼️ După ce am aflat că zeul Dincă nu va fi prezent în sală, vă anunț că nu voi participa fizic acolo‼️ Vreau să privesc acest animal în ochi‼️ Este încă o umilire a familiei noastre din partea sistemului care se reconstruiește‼️ Atât Nelu cât și Teodora au gândit la fel și nu ar fi vrut să participe, dar după o discuție la rece am decis împreuna ca ei să se ducă la acest „așa zis” proces judecat unde a decis chiar Dincă! Vă spun ca nu cred deloc în buna credința a judecătorului de la Olt! Am cerut întoarcerea dosarului la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale, iar acest lucru va fi decis doar printr-o minune!”, a scris Alexandru Cumpănașu.

Fostul candidat la Președinția României mai susține că nu are încredere în sistemul de justiție, care este scena unor bătălii pentru putere. ”Personal, cred că numai o bătălie în interiorul sistemuluio între anumite persoane pentru împărțirea puterii ar putea trasa ordinul corect în acest caz! Doamne ajută! Copilul nostru a făcut mai mult decât imposibilul pentru a trai, iar vinovații sunt în libertate!”.

Se cere reluarea anchetei de la zero

Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan a scris în EvZ că toate părțile implicate în acest proces, cu excepția procurorului DIICOT cere reluarea anchetei de la zero.

Toată lumea implicată în acest proces, începând cu cei doi inculpaţi, Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţeanu şi terminând cu avocaţii celor două familii ale fetelor dispărute, dar şi rudele acestora, cer reluarea anchetei. Începerea ei de la zero, pe motiv că: „Tot ceea ce s-a făcut până acum nu a fost decât o bătaie de joc şi o tentativă de a ascunde realitatea. Fata noastră nu este moartă. Ea a fost traficată, dar procurorii nu vor să cerceteze asta” – afirmă Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu, fata dispărută acum mai bine de un an de zile.

Părinţii celor două fete dispărute, se vor afla în sala de judecată. Au primit deja citaţiile să se prezinte la proces. Ei nu vor da însă ochii cu monstrul care le-a răpit copilele. Pentru că Dincă nu va fi scos din penitenciar, ci va fi audiat prin video conferinţă. Din păcate, s-a mers în continuare pe singura acuzaţie, aceea că fetele răpite au fost violate şi apoi ucise de către Dincă. Variantă care devine din ce în ce mai puţin credibilă.