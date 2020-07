Portalul european Euobserver remarcă și luptele politice care complică situația, notând că opoziția social-democrată e în general în favoarea ridicării restricțiilor, în vreme ce guvernarea liberală și președintele Klaus Iohannis sunt în favoarea menținerii lor. Site-ul elen Mono News consideră chiar că „haosul din România a propagat virusul în Balcani”.

Iar cauza haosului „este eşecul de a controla comportamentul populaţiei, din pricina unui vid existent în legislaţie”, citându-l pe ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru. Iar „marea problemă este că, chiar şi dacă guvernul reușește să învingă populismul și opoziția, ceea ce se întâmplă în aceste zile va lovi sistemul de sănătate peste aproximativ două săptămâni”. (Rador)

Ministrul Sănătății: „Avem nevoie de legea carantinării și izolării”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat luni seară că este „mare nevoie” de legea carantinării şi izolării şi a dat asigurări privind disponibilitatea sa de a participa la dezbaterile din Parlament asupra acesteia.

Tătaru a precizat că se va duce în Parlament marţi la Comisia juridică şi a spus că disponibilitatea sa este „maximă”. „Am spus că voi veni oricând în Parlament, mâine mă voi duce la Comisia juridică. Am avut discuţii în această seară şi mâine voi merge acolo. Voi avea discuţii şi mâine dimineaţă. A fost toate aceste zile secretarul de stat domnul doctor Raed Arafat, care a discutat efectiv fiecare termen, fiecare problemă.

Vom merge şi noi în măsura în care mâine vom fi solicitaţi, deci, nu se pune problema. Eu sunt medic, poate reuşim şi juridic să o ducem la bun sfârşit, fiindcă este mare nevoie de această lege. Disponibilitatea mea este maximă pentru fiecare moment sau element care este în litigiu. Numai să avem această lege, să putem continua tratamentul în siguranţă atât pentru pacient, cât şi pentru cadrul medical. Medical ne trebuie aceste pârghii”, a afirmat demnitarul la B1 TV.

El a spus că România este singura ţară din Europa care nu are în acest moment o lege în acest sens.

„Suntem singura ţară din Europa care nu are în acest moment o lege în care să putem controla internarea, izolarea, detaşarea personalului medical. Eu consider că este foarte utilă, necesară în acest moment”, a susţinut reprezentantul MS.