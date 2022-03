Sursa: Pixabay

Monitorizarea știrilor fabricate! Raed Arafat vine cu noi detalii despre modul de cenzurare al controversatului proiect

În plin scandal cu privire la privire la cenzura care se pregătește în România de parcă am fi la concurență cu Rusia, şeful DSU, Raed Arafat, a declarat că nu există nicio intenție de a cenzura presupusele știri false (fake news), ci doar de a verifica cu ajutorul unor ONG-uri, iar instituția pe care o conduce are rolul de a veni cu varianta oficială, deși DSU are cu totul alte sarcini, nici pe departe monitorizarea mass-media.