Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!

Te-ai întrebat de ce nu avem autostradă peste Carpați după 30 de ani? Sau cine trage sforile în Harghita și Covasna? Monica Tatoiu dă cărțile pe față într-un episod de podcast care nu cruță pe nimeni! ✅ Secuii vs. Ungurii din Budapesta ✅ Jocurile rusești în inima României ✅ Cum sunt șantajați politicienii prin „amante și vulnerabilități” ✅ De ce elitele din Transilvania par „provinciale” în fața Bucureștiului Romeo Couți și Monica Tatoiu la Lebăda Neagră.

⚠️ Atenție, conținut nenzurat! #MonicaTatoiu #Controversa #Adevar #Podcast #Romania #Transilvania #Stiri #UDMR 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Podcast și protest. Hai LIVE cu Turcescu
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
