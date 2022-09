Moneda de 50 de lei din 1991 se vinde pentru sume uriașe. Colecționarii o caută de zor

Moneda de 50 de lei din anul 1991 a ajuns să fie cumpărată cu 50.000 de euro. Colecționarii o caută în fiecare colț, iar cei care o dețin profită de acest lucru. Ea se poate achiziționa de pe OLX, dar și de pe alte site-uri.

„Monedă 50 Lei an 1991. Era murdară și am spălat-o doar cu apă caldă și săpun. Nu s-a folosit nimic chimic. Are mici defecte de batere. Buza de jos un pic mai lăsată, iar în „U” de la Cuza este un punct care nu ar trebui să fie. Pentru colecționari”, este anunțul utilizatorului de pe OLX.

O altă monedă valoroasă

Unul dintre anunțurile care i-a uimit pe utilizatorii de pe OLX a fost cel al unui bărbat care este dispus să vândă o monedă de 20 de lei, fabricată în 1992, cu chipul lui Ștefan cel Mare pe ea cu aproximativ 120.000 de euro. Cu toate că oferta utilizatorului a adunat peste 700 de vizualizări, nu multe persoane au dorit să o cumpere.

„Monedă din anul 1992 cu Ștefan cel Mare. Moneda nu a fost curățată cu nicio substanță, după cum se poate observa, este în stare bună”, se arată în anunțul posta de către un utilizator pe OLX, potrivit Cancan.

O monedă la preț de Bmw

Și o monedă de 2 euro, care prezintă defecte din fabrică, a fost scoasă la vânzare pe OLX. Obiectul de colecție valorează în acest moment cât o mașină nouă. Un utilizator a cerut pe ea peste 30.000 de euro. Multe persoane au rămas de-a dreptul șocate în momentul în care au văzut anunțul zilele trecute.

Posesorul obiectului de colecție susține că moneda a fost fabricată în 2002, doar că are câteva defecte vizibile din fabrică. Postat pe 27 mai 2022, anunțul a strâns deja o mulțime de vizualizări din partea celor interesați, ceea ce înseamnă că cel mai probabil utilizatorul a primit și foarte multe oferte. De asemenea, acesta a anunțat că este dispus să negocieze prețul de vânzare al monedei.

„Dețin moneda de 2 € Eypo Grecia 2002 cu S în stea și cu defecte din fabrica. Pentru mai multe detalii contactați-mă în privat!”, a scris utilizatorul OLX în dreptul anunțului.