Momente de groază la un meci de fotbal. Un jucător a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit pe teren

Momente de groază la partida disputată de formațiile Sogndal şi Stjordals Blink, din liga a doua a Norvegiei. Fotbalistul islandez Emil Palsson (28 de ani) a suferit un stop cardiac și a căzut pe teren. A avut mare noroc, pentru că a supraviețuit după ce i s-a făcut masaj cardiac și a fost transportat de urgență la spital, după cum anunță presa din Norvegia.

Meciul a fost suspendat, după ce Emil Palsson a suferit un stop cardiac

Evenimentul a avut loc în minutul 12 al confruntării, iar arbitrul a întrerupt jocul pentru ca Palsson să primească îngrijiri medicale. Ulterior, partida a fost suspendată. Fotbalistul va rămâne în spital și va fi supus unor investigații amănunțite. Emil Pallson are o selecție în naționala Islandei și joacă sub formă de împrumut la Sogndal, începând din vara acestui an.

Mari emoții a dat și Kun Aguero (33 de ani), atacantul formației FC Barcelona, în jocul disputat de catalani, sâmbătă, pe teren propriu, cu Deportivo Alaves (scor 1-1). Argentinianul a avut probleme de respirație și a refuzat să părăsească terenul pe targă. El a ieșit pe picioare de pe suprafața de joc. Apoi, el a ajuns la spital cu ajutorul unei ambulanțe.

Sergio Aguero va lipsi până la începutul anului viitor din echipa Barcelonei

Cotidianul spaniol „El Pais” a anunțat că Sergio Aguero a fost diagnosticat cu aritmie cardiacă, ceea ce înseamnă că inima a început să-i bată neregulat. Argentinianul a mai avut o problemă asemănătoare, la vârsta de 12 ani. Acum, el va lipsi cel puțin trei luni din echipa Barcelonei și va fi suspus investigațiilor medicale.

„Sergio Aguero a fost supus unui proces diagnostic și terapeutic de către Dr. Josep Brugada. El este indisponibil pentru următoarele trei luni, timp în care va fi evaluată eficacitatea tratamentului pentru a-i determina procesul de recuperare”, au anunțat oficialii de la FC Barcelona într-un comunicat.