Tzancă Urganul nu ieșit în evidență doar prin muzică, ci și prin stilul opulent de viață pe care-l afișează. Așa cum spune chiar el, se scaldă în lux și opulență. Vila de sute de mii de euro, luxul orbitor, mașinile scumpe stau dovadă că Tzancă Uraganul are cu ce se lăuda.

Când vine vorba de el, de plăcerile lui și de familia sa, Tzancă nu se abate de la nimic.

Pe lângă viața mai „rebelă” de artist pe care o duce și în afara micilor escapade, Tzancă Uraganul este un familist convins, iar asta i se datorează soției lui. „Lambada” îi este mereu alături manelistului și își dedică majoritatea timpului fetiței lor.

Lambada, soția lui Tzancă Uraganul este o femeie liniștită, o femeie delicată, blondă cu ochii verzi, care ține tot frâul familiei. Una dintre caracteristicile Lambadei care au pus-o mereu în valoare este că a ținut să fie mereu înțelegere în casă, chiar dacă și-a prins soțul în flagrant cu alte femei de mai multe ori.

Acesta și-a păstrat calmul pentru că știe ca la final de zi acesta tot acasă la ea și la cea mică o să vină.

Tzanca Uraganul a fost depistat pozitiv cu coronavirus, imediat după ce își revenise dintr-o răceală destul de gravă. După ce răceala a trecut, manelistul și-a făcut testul pentru coronavirus și a aflat că este pozitiv. Deși nu se aștepta la acest lucru, Tzancă Uraganul a fost nevoit să accepte adevărul și să respecte regulile, așa că a stat 14 zile în carantină.

„Am fost răcit la plămâni acum două săptămâni și am făcut testul. Mie mi-a trecut răceala, mi-a trecut tot, am luat antibiotic atunci. Dar mie mi-a trecut absolut tot și am făcut testul așa, așa să văd ce e cu testele astea. Mi-a ieșit pozitiv, dar nu am avut absolut nimic

Nu iau nicio pastilă, nu am niciun simptom. Mi-a trecut singur. Și atunci când eram răcit la plămâni, n-am avut febră, nu am avut ceva grav, aveam puține frisoane, eram răcit la plămâni că eu am cântat și transpiram și schimbam 3-4-5 tricouri la un program, că am cântat afară. Mă simt foarte bine”, a povestit Tzanca Uraganul, potrivit cancan.ro