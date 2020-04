„Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum”, a mărturisit Mihai Bendeac.

De asemenea, puțini oameni știu că Bendeac a luat o decizie drastică, cu mai bine de două decenii în urmă. A fost aceea de-a renunța la religia sa ortodoxă, în care a fost creștinat.

„Nu sunt ateu! Din contră… Am studiat cât am putut fizică cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viață m-a împins la întrebări și căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă). Dar consider, totodată, orice formă de religie că fiind o manipulare jegoasă”, a mai dezvăluit Mihai Bendeac, pe rețelele sociale.

Depresia este o stare mentală de tristețe persistentă care poate afecta gândurile, comportamentul, emoțiile și starea de bine a individului.

Persoanele depresive trăiesc emoții de tristețe, anxietate, lipsă de speranță, îngrijorare, neajutorare, lipsă de valoare, vinovăție, iritabilitate sau agitație. Medicii le recomandă acestor oamenii să evite izolarea și distanța de oameni, potrivit cancan.ro