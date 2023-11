Moldova, mai aproape de UE. Comisia recomandă începerea negocierilor de aderare

Moldova este mai aproape de UE, cu un pas. Comisia Europeană a anunțat în urmă cu scurtă vreme că a recomandat inițierea negocierilor de aderare la blocul comunitar. Recomandarea vine pentru Ucraina și pentru Bosnia Herțegovina. După această recomandare, Consiliul European va lua o decizie finală în acest sens al reuniunea din 14 – 15 decembrie.

De asemenea, Comisia a acordat statutul de ţară candidată la aderare Georgiei, relatează Reuters şi AFP.

Același anunț a fost făcut și cu referire la Chișinău.

În cazul Ucrainei, Comisia recomandă ca negocierile să fie începute odată ce Kiev îndeplineşte condiţiile rămase privind combaterea corupţiei şi întărirea standardelor de protecţie a minorităţilor.

În cazul republicii Moldova, aceste condiţii se referă la combaterea corupţiei şi ameliorarea reglementărilor financiare.

Anunțul Comisiei Europene era așteptat, de altfel, după cum a precizat, încă de marți, 7 noiembrie, europarlamentarul Siegfried Mureşan. Politicianul liberal a declarat că guvernarea proeuropeană a Republicii Moldova a reuşit mai multe progrese în domeniul reformelor. Iar acest lucru a contribuit la recomandarea Comisiei.

„În acelaşi timp, Uniunea Europeană şi statele membre sunt mai hotărâte decât oricând să sprijine Republica Moldova: am mobilizat, în ultimii doi ani, peste 1,2 miliarde de euro sub formă de asistenţă financiară europeană pentru Moldova; totodată, am oferit Republicii Moldova acces la mai multe programe şi agenţii europene care aduc ţării beneficii concrete şi imediate”, afirmă eurodeputatul liberal.