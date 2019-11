De pe pagina de Facebook a lui Radu Tudor, realizator Antena 3.

Andrei Niculescu „Jenanta interventie! Noi asteptam de la dumneavoastra niste intrebari care sa il faca pe dl. presedinte sa se inverzeasca la fata. Intre dvs. si dl. Guran nu a fost nicio diferenta. Intelegeti?”

Ion Gheorghe Radu Tudor (radu-tudor.ro) Nu cred ca a fost cineva deranjat de întrebare…poate dl. Președinte însă… toată parodia aceea a părut asa… ca între prieteni!!! Bine logica mintii îmi spune ceva și de mult bun simt din partea dvs. insa in seara aceasta prea ca între prieteni!!!

Andrei Filip Radu Tudor (radu-tudor.ro) înțeleg acum de ce ați fost selectat… Nu era și un pixel albastru în sala cumva? Un trucaj ceva și nu am văzut noi cum ați fost de fapt un jurnalist cu coloana vertebrala…

Ludmila Lupsa Dezamăgitor… Nu ma asteptam la asemenea prestație… I-ați acordat deja al doilea mandat pe față, nu mai trebuie sa mergeți la vot!!!!

Zbintu Valonia Mi-a placut prestatia în contextul în care a fost stabilita , putin limitată dar mult superioara în comparație cu ce-a de la parlament . FELICITARI ! D-LE RADU TUDOR . O SEARA FRUMOASA , VA DORESC !

Liviu Balan banuiam ,urmarindu-va in emisiuni,ca sunteti agreat ….de sistemul contrar interesuluiNATIONAL…astazi m-am convins…….sunt trist,asa ca m-ati pierdut de telespectator antena 3…

De pe pagina de Facebook a lui Ion M. Ioniță, senior editor „Adevărul”

Gheorghe Moldoveanu Dancila a raspuns corect. Am auzit-o cu urechile mele. Tu ai rostit la tv o prostie : aria cercului. Afla si tu, semidoct si semianalfabet ce esti: cercul nu are arie. Cercul este o curba si are lungime. Arie are suprafata plana delimitata de un cerc, care se numeste disc. Seralul te mananca, bai

Marin Ovidiu Domnule Ionita, am observat ca priceperea dvs este multidisciplinara, practic este nelimitata! Istorie, politica, drept penal, drept civil, geopolitica, ecologie, stiintele naturii, meteorologie, astronomie etc, etc, etc!! As dori sa stiu parerea dvs intr-o chestiune importanta pentru mine: este mai bun acoperisul in 3 ape decat cel in 4 ape?…..in lupta cu stihiile naturii…

De pe pagina de Facebook a lui Silviu Mănăstire, realizator B1 TV

Elisabeta Nicolau Felicitari, Silviu Manastire, ai pus intrebari esentiale, ai calcat cum se zice pe un musuroi de probleme de securitate !!!! Si raspunsul a fost prudent, a semnalizat ca intelege despre e vb, dar trebuie discretie.

Podut Cosmin Nicolae Ai ridicat mingi la Iohannis! Slăbuț

Vili Rupa Președintele a spus azi că nu poate interveni în justiție unde se fac abuzuri .Dacă nu ai dreptul de a interveni în justiție unde se fac abuzuri , atunci , Ce facem cu victimele torționarilor ,le hărțuim și persecutăm continuu sau îi reabilităm după cum spune legea tratatelor internaționale de reabilitare a victimelor torturii ?