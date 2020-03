Este vorba despre un alt fost jurnalist, Moise Guran, care anunțase la începutul acestui an că se de retrage din mass-media pentru o carieră politică. Guran afirma, la acea vreme, că dorește să se înscrie în USR-Plus.

Iată că, recent, Guran a postat un mesaj în care regretă decizia pentru care și-a riscat întreaga carieră.

„Nu mai sunt în politică. Nici nu am fost. Am avut două luni în care am jucat un rol tehnic. Nu m-am înscris în nici un partid. După două luni în politică îmi trebuie și o carantină de la lumea în care am fost. Politician nici nu am fost. – N-am zis că nu m-aș mai întoarce la radio, am zis că nu m-aș mai întoarce la “România în direct”.”

Moise Guran, ianuarie 2020: „Vreau să mă înscriu în USR-Plus iar în momentul în care am venit aici am venit să mă asigur că cei de la USR vor să facă un singur partid cu cei de la plus. Această alianţă va trebui sa guverneze România.”

„Vă anunț că am luat decizia să renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist român pentru a-mi asuma un rol politic în această țară”.

Definitiv, băi, definitiv. Morții mă-sii de limbă română…”, a postat Patrick André de Hillerin pe Facebook

Te-ar putea interesa și: