Moderna a dat în judecată Pfizer și BioNTech, susținând că vaccinul Covid a copiat tehnologia sa revoluționară

Moderna a afirmat într-o declarație făcută public că Pfizer și BioNTech au încălcat brevetele depuse între 2010 și 2016 care acopereau tehnologia sa ARNm (ARN mesager). Moderna, care are sediul în Cambridge, Massachusetts, a dat în judecată la Tribunalul Districtual din Massachusetts și la Tribunalul Regional din Düsseldorf, în Germania, unde se află sediul BioNTech.

ARN-ul mesager, sau ARNm, este scriptul genetic care transmite instrucțiunile ADN-ului către mașinăria de producere a proteinelor din fiecare celulă și a fost utilizat în producția de vaccinuri împotriva coronavirusurilor, scrie New York Times.

Moderna devine mult mai agresivă

„Am intentat aceste procese pentru a proteja platforma tehnologică inovatoare de ARNm pe care am inițiat-o, în a cărei creare am investit miliarde de dolari și pe care am brevetat-o în deceniul care a precedat pandemia COVID-19”, a declarat Stéphane Bancel, directorul executiv al Moderna. „Această platformă fundamentală, pe care am început să o construim în 2010, împreună cu activitatea noastră brevetată privind coronavirusurile în 2015 și 2016, ne-a permis să producem un vaccin Covid-19 sigur și extrem de eficient în timp record după ce a avut loc pandemia.”

Moderna, care a acceptat 2,5 miliarde de dolari din banii contribuabililor americani pentru a-și dezvolta vaccinul Covid-19, declarase în 2020 că nu va face apel la protecția brevetelor sale legate de Covid în timp ce pandemia continua. Dar, în martie, compania a declarat că se așteaptă ca producătorii care nu au sediul sau nu produc în țări cu venituri mici sau medii să respecte proprietatea intelectuală a companiei.

Pfizer, profit net cu 80% mai mare

Moderna a declarat vineri că nu solicită despăgubiri pentru activitățile desfășurate înainte de 8 martie și că nu urmărește să retragă vaccinurile Pfizer și BioNTech de pe piață și că nu solicită o interdicție care să împiedice vânzarea viitoare a acestora, având în vedere nevoia de acces la vaccinurile împotriva coronavirusului.

Jerica Pitts, o purtătoare de cuvânt a Pfizer, a declarat vineri dimineață că firma nu a fost notificată cu o acțiune în justiție și că „nu poate comenta în acest moment”.