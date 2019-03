Exclusiv. Adevărul despre moartea Zinei Dumitrescu! Medicii știau de ce refuză mâncarea

Zina Dumitrescu sau „mama Zina”, așa cum îi spuneau apropiații, s-a stins din viață, joi, în azilul în care și-a petrecut ultimii ani. Celebra formatoare de modele a anilor \\\'80 suferea de o boala incurabilă, dură și greu de gestionat.





Nu a avut niciun membru al familiei alături în ultimii săi ani de viață și de suferință. Mama Zina a găsit alinarea chinului provocat de boala Alzheimer doar în colegii ei de la azil. Fiul ei nu o vizita, iar pensia nu era suficientă pentru a acoperi costurile cazării și a medicamentelor, dar mai multe vedete, cât și patronii căminului, au suportat toate cheltuielile.

Din păcate, boala degenerativă progresivă o schimbase total pe doamna modei, Zina Dumitrescu.

Un medic care a avut ocazia să o cunoască pe Zina Dumitrescu în urmă cu mai mulți ani, când probabil se afla la debutul bolii, a oferit o explicație plauzibilă pentru faptul că, așa cum au spus cei de la azilul unde era internată, „mama Zina refuza să mai mănânce, iar asta i-a grăbit sfârșitul”.

„De două zile stătea în cameră. Era foarte abătută şi a refuzat să mai mănânce. În ultima perioadă se uita mai mult la televizor, la ştiri. Am întrebat-o chiar şi astăzi, înainte să se stingă, dacă este bine. Ea a spus că este în regulă. Niciodată nu se plângea. Noi ştiam că starea ei se degradase. Am întrebat-o de multe ori ce o supără şi dacă are nevoie de ceva. Nu spunea nimic", a povestit directorul azilului într-o intervenţie telefonică la Antena Stars. Tot directorul a mărturisit că Zina Dumitrescu suferea enorm de dorul fiului ei, Cătălin Negreanu, care ar fi abandonat-o printre străini.

Mama Zina alături de patronul azilului

Medicul a explicat pentru EVZ că refuzul de a mânca este o consecință a bolii, un simptom care arată progresul Alzheimer: „Așa se manifestă această boală la final. Bolnavul pur și simplu nu mai simte senzația de foame și ajunge să creadă că a mâncat recent. Știința încă nu a deslușit toate misterele acestei afecțiuni neurologice, dar înfometarea este un lucru desîntâlnit. De aceea un bolnav de Alzheimer are nevoie de toata atenția și îngrijirea apropiaților. În special de răbdare. Și, totuși, în final, oricâtă răbdare ar avea, boala învinge, depășind puterile aparținătorilor. De la un punct nu se mai poate face nimic. Mama Zina s-a încadrat în clasamentul maxim al speranței de viață de după diagnostic, fiind mai bine de 7 ani de la debut, ceea ce înseamnă că a fost îngrijită corespunzător”, a spus doctorul.

Ce declara patronul azilului în urmă cu trei ani

