Moartea unui artist din România generează dezvăluiri grele. A fost sinucidere? Video

Joi seara, cântăreața Adda a dezvăluit că fostul ei colaborator, rapperul Țeastă, a murit. Ulterior, în comentariile, câțiva fani au reliefat că rapperul Țeastă s-ar fi sinucis și a fost găsit fără suflare în locuința din Ploiești.

A fost sau nu a fost sinucidere? În acest context este interesant și ce au notat jurnaliștii locali, de la actualitateaprahoveana: „Rapperul Ţeastă, pe numele real Andrei Ionescu, a încetat din viaţă joi la vârsta de 35 de ani. Acesta va fi înmormântat vineri 5 noiembrie, la ora 10:00, la cimitirul din orașul Plopeni.

Surse informează că ceremonia se va desfășura fără slujba religioasă. Andrei Ionescu a fost găsit decedat în locuință. Cauzele morții nu au fost confirmate oficial.″

Indiferent ce s-a întâmplat în cazul morții rapperului Țeastă, vestea dispariției sale i-a șocat pe mulți dintre fanii săi și totodată ai cântăreței Adda.

Unii fani vorbesc despre sinucidere

„D.zeu să.l odihnească în pace ! Sincere condoleanțe și multă putere familiei să treacă peste acest mare necaz. Eu te-am „cunoscut” prin piesa asta… Trist Dzeu sa îl ierte

Am piesa asta si acum in masina, e foarte tare. Drum lin catre cer, piesa asta va rămâne in calea uitării, condoleanțe familiei. Condoleanțe! O voce superba se duce sa cânte în ceruri alături de îngeri

O sa invii de fiecare data cand lumea o sa apese play. Odihneste-te in pace frate #Țeastă https://www.youtube.com/watch?v=pt5NfTOn4xw&t=3s

Hitul ”Minți murdare făcute praf”

Si de ce tu, de ce asa? Trist! Muzica voastra a fost în Winamp-ul meu în adolescenta si nu numai! 4ever în inima noastra! Adda, daca putem ajuta cu ceva, anunta-ne! Nu cred…. Ce rău îmi pare.. Condoleanțe.. Pe piesele lui am copilărit… Și l am văzut în cartierul meu acum câțiva ani acolo locuia… Ff trist…

Melodia mea din adolescență…m-am certat o ora cu varul meu sa mi-o descarce,nu aveam net atunci… Condoleanțe, Dumnezeu să-l odihnească în pace… Păcat! Dumnezeu sa-l ierte! Piesa voastră a fost mult timp pe buzele noastre și ringtone-ul nostru, iar mesajul piesei e încă autentic.

Am ascultat si ascult multe piese ale lui Teasta, el va ramane mereu viu prin cantec, dar Andrei a plecat dintre noi prea devreme! Condoleante familiei, stima si respect pentru toata munca lui! Adio Andrei!

Eu am ascultat foarte mult piesa asta,asa am aflat acum mulți ani de existenta Addei.Trist Dumnezeu să-l odihnească in pace″, sunt câteva dintre comentariile fanilor îndurerați din cauza morții rapperului Țeastă.