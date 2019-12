Veteran de război şi tatăl a doi copii, caporalul a murit cu o zi înainte de a împlini 36 de ani. Apropiații familiei acuză sistemul medical.

Acum, soția și copiii lui se pregtesc de înmormântare, în timp ce medicii caută o cauză a morții tânărului.

Despre acest caz sfâşietor, fostul ministrul de Interne, Mihai Fifor spune că l-a cunoscut personal pe caporalul Ionuţ Marinescu.

„E impropriu spus cunoșteam povestea. Întâmplarea face că am stat de vorbă cu colegul nostru în urmă cu un an și mai bine. A avut nevoie de ajutor pentru că avea fetița foarte, foarte bolnavă și fregata se afla în marş în Mediterană și copilul avea nevoie să fie ajutat la București și ne-am mobilizat la solicitarea colegilor. Atunci chiar am făcut, hai să-i zicem o glumă, în sensul că l-am sunat direct pe fregată și în primul moment a dat să închidă telefonul, pentru că nici măcar n-a crezut că poate fi ministrul apărării cel care-l sună. L-am sunat, l-am rugat să fie liniștit, să își vadă de misiunea sa, pentru ca acasă ne ocupăm noi de familie și de tot ce e necesar, astfel încât să nu ducă și grija celor rămași în urmă acasă. Până la urmă, este un lucru pe care întotdeauna armata îl face, atunci când colegii sunt în misiune departe de casă, întotdeauna cei care rămân au grijă ca familiilor să nu le lipsească nimic, pentru că armata în sine este o mare familie care trebuie să aibă grijă de fiecare membru al său. Nu pot decât să vă spun că sunt șocat. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla un astfel de lucru, mai ales că era un om tânăr, în putere, veteran de teatru, de operații, un om plin de viață care, în niciun caz astăzi, nu ar fi trebuit să fie în situația în care este, ar fi trebuit să fie acasă să sărbătorească aniversarea cu cei dragi, cu familia. Rămân în urmă două fetițe. Nu pot decât să spun ‘Dumnezeu să-l odihnească’ și să transmit condoleanțe familiei și să îmi doresc să nu se repete astfel de situații. Bine, sunt convins că, până la urmă, vom şti de ce s-a ajuns în situația asta şi sper să evităm cu altă ocazie astfel de lucruri. Mie greu să mă pronunţ pentru că nu știu exact ce s-a întâmplat, a spus Mihai Fifor.

De asemenea, Fifor a mai spus că nu se poate pronunţa foarte clar despre cauza morţii caporalului deoarece este o anchetă în desfăşurare în acest caz

„Încă o dată, până când nu vom sti exact ce s-a întâmplat mi-e greu să mă pronunț. Cert este că desigur Spitalul Militar din Constanța este un spital dotat cu tot ce îi trebuie, cu echipă medicală extrem de performantă, sunt oameni pe care-i cunosc și pe care-i respect și despre care vă spun că se vorbește foarte frumos întotdeauna, pentru că sunt oameni dedicați meseriilor, așa cum sunt toți medicii din spitalele militare și nu numai din spitalele militare, ci din sistemul medical din țară” a conchis Mihai Fifor, potrivit rador.ro

