Moartea subită a unui general rus. Vladimir Putin își elimină criticii

„Un pilot trebuie să aibă aproximativ 100 de ore de zbor pe an pentru a fi complet pregătit de luptă, însă acest lucru nu se întâmplă. Timpul mediu de zbor în armată este în prezent de 25-30 de ore”, spunea generalul.

A TOP Russian general and his wife have been found mysteriously dead after he criticised Vladimir Putin for his „third-rate” military.

Investigators have been unable to work out how highly-decorated Lt-General Vladimir Sviridov, 68, and his wife Tatyana, 72, died. pic.twitter.com/Nyl6rGgpkz

— globalnews1479 (@global1479) November 16, 2023