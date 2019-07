Adriana Ochişanu a ales să îşi petreacă câteva ore de relaxare la mall, însă era să îşi piardă viaţa din cauza unui lift defect.

Artista a urcat în lift din parcarea unui centru comercial din Chişinău şi a vrut să ajungă la etajul al doilea. Din cauza unei defecţiuni, ascensorul nu a oprit la nivelul 2, ci a urcat până la al patrulea etaj. După ce a ajuns la ultimul nivel, liftul s-a oprit acolo, apoi a căzut brusc în gol, până la subsolul imobilului.

„Am început să apăs toate butoanele, nici o reacţie. Iarăşi am început să le apăs şi tot aşa am încercat de mai multe ori. După care am apăsat soneria în caz de urgenţă. Am apăsat de vreo cinci ori câte vreo zece secunde. La un moment dat s-a pornit liftul şi s-a stins lumina şi cu o viteză mare, şi-a luat o viteză în jos” a spus artista, potrivit b1tv.ro.

