MM Stoica îi face echipa lui Iordănescu. Jucătorul pe care nu-l dorește în teren la Euro

MM Stoica este unul dintre oamenii de încredere ai patronului Gigi Becali, la FCSB. Din postura de președinte al Consiliului de Administrație la club are păreri inclusiv despre echipa națională.

Omul lui Becali recomandă selecționerului să nu introducă în teren, la Euro 2024, un anumit jucător, Este vorba despre atacantul George Pușcaș. Acesta evoluează pentru echipa italiană de liga secundă, Bari.

Oficialul clubului FCSB pune presiune chiar înainte de plecarea lotului național în Germania, la Campionatul European. MM Stoica îi recomandă lui Edi Iordănescu să nu-l folosească pe George Pușcaș la Euro 2024. În opinia sa, atacantul selectat de Iordănescu nu se ridică la nivelul unei astfel de competiții.

MM Stoica a comentat evoluția jucătorului din ultimele două partide de pregătire ale echipei naționale, cu Bulgaria și Liechtenstein. Naționala lui Edi Iordănescu nu a reușit să înscrie în nici unul dintre aceste meciuri care s-au încheiat la egalitate.

George Pușcaș, în vârstă de 28 de ani a fost integralist în partida de pe stadionul Steaua. El a ratat mai multe ocazii importante, fiind criticat pentru acest lucru. De altfel, la echipa sa de club, fotbalistul contestat de MM Stoica a marcat de patru ori în stagiunea recent încheiată de Serie B.

Fotbalistul pe care MM Stoica nu-l vrea în teren la Euro 2024 a jucat în 43 partide pentru echipa națională. El a înscris 11 goluri în aceste meciuri. În preliminariile de calificare pentru Campionatul European, Pușcaș a reușit doar un gol, cel mai important. Fotbalistul a marcat golul egalizator din partida cu echipa statului Israel, care a dus la victoria cu 2-1.

„Este o mare problemă. Am crezut că poate am eu o problemă cu Pușcaș, dar apoi am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Nu joacă la Bari, formație slabă din Serie B, aproape a retrogradat în Serie C. Pe Iordănescu nu îl obligă nimeni să joace cu Pușcaș, probabil o să joace Drăguș și Alibec. Dacă trebuie să stăm în Pușcaș, atunci nu e OK”, a spus Mihai Stoica, conform Orange Sport.