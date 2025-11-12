Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Discuția despre Ardeal nu e doar locală. Este istorică și geopolitică. De la orgoliile istorice (1918) și diferențele dintre Imperiul Otoman și cel Austro-Ungar, până la modul în care Ungaria și Rusia privesc această regiune. O analiză despre granițe economice, nu fizice, și despre cum "cumperi" o țară în secolul 21.

Este România "în meniu" la masa marilor puteri? Episodul complet "Lebăda Neagră" este disponibil acum. https://youtu.be/K0CvmWTYPT4