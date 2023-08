Dragomir îl refuză pe Marcel Ciolacu. În ultimele zile s-a vehiculat ideea că Mitică Dragomir ar urma să devină consilierul premierului Marcel Ciolacu. Premierul are nevoie de un consilier pe probleme de sport.

”Oracolul din Bălcești”, după cum i se mai spune lui Dumitru Dragomir, a explicat de ce a refuzat propunerea venită de la Guvern.

După ce a fost debarcat de la Liga Profesionistă de Fotbal, printr-o ”lovitură de catifea”, Dragomir s-a retras în lumea afacerilor. El este antreprenor în domeniul imobiliar.

Din când în când este invitat la emisiuni sportive să comenteze despre problemele care apar în fotbalul românesc. El a fost ales deputat pe listele Partidului România Mare, în două legislaturi, între anii 2000 și 2008. Cea mai mare pozitiție politică pe care a ocupat-o este de vicepreședinte de comisie parlamentară.

„Am minte, nu numai idei. Să ia unul din ăștia. De exemplu, cum a fost Gică Popescu, consilierul primului ministru. Gică Popescu are ce spune. Eu am fost vultur toată viața mea, nu pot să fiu din când în când și cioară. Am fost vicepreședinte de comisie parlamentară și mă duc consilier? Sigur. Pot să îi fac recomandări, pentru că nu e băiat prost nici Ciolacu. Știu. Chiar îl știu. Nu știu cine l-o fi consiliat prost la nivelul lor acolo ca să se spargă cu doamna Firea, eu ți-o spun. Și-a dat seama toată lumea că nu are nicio vină Firea. Mi-a plăcut de Ciolacu, nu a făcut valori vizavi de…”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir