Cel care îi furnizează testele este nimeni altul decât Cristi Borcea, fost patron de la Dinamo, și client al pușcăriilor românești, în ultimii ani. De altfel, spune ”Mitică de la Ligă”, testarea este una foarte simplă și deja a ajuns să își facă singur testele.

”Te înţeapă în penultimul deget, iar sângele e introdus în acea tabletă, peste care se pune o soluţie anume. Apoi, te uiţi la el şi aştepţi să treacă acea soluţie de un indicator anume. Trebuie să treacă de jumătatea unui nivel indicat, dacă nu trece, atunci te-ai ars, ajungi direct la «Matei Balş» sau «Victor Babeş»”, a spus Dumitru Dragomir, pentru Gazeta Sporturilor.

O altă poreclă a lui Dumitru Dragomir este ”Corleone” și i se trage tot din vremea când conducea destinele fotbalului românesc. Acesta spune că îi este frică de coronavirus și de aceea merge la Cristi Borcea, de câteva ori pe săptămână. Din ceea ce declară ”Corleone”, se pare că acasă la Borcea funcționează o clinică de testare antiCovid19.

”Borcea are teste fără număr, le aduce de undeva de afară. Mă cheamă şi pe mine din 3 în 3 zile, îmi zice ‘Tăticule, hai la mine să-ţi fac testul să vedem dacă eşti în regulă’. Se testează şi el, vine Neţoiu, vin toţi la el să facă testul, deci, pe cei din fotbal, dacă vor avea nevoie, îi rezolvă Borcea fără probleme”, a mai precizat cel poreclit ”Corleone”.

Dumitru Dragomir este convins că el a dezvoltat această boală în prima parte a anului 2019, fiind astfel primul om de pe planetă care ar fi fost infectat cu SarSCoV2.

”Anul trecut am avut fix această boală, sunt absolut convins. Am trecut prin exact toate simptomele pe care văd că le dezvoltă coronavirusul. Am fost în stare gravă, am ajuns la spital, am stat 3 zile. Trăim cu el de 2.000 de ani, e ca şi gripa, păi ce, de gripă nu mor sute de mii de oameni anual?”, a mai spus Dragomir.

