Miss Univers 2018 este din Mexic. Vanessa lucrează pentru ONG-ul „Migrantes en el Camino”

Un fotomodel mexican care lucrează cu şi pentru migranţi. Vanessa Ponce de Leon, este noua Miss Univers, încoronată la a 68-a ediţie a concursului, care s-a desfăşurat în oraşul tropical chinez, Sanya. 26 de ani, părul lung, castaniu şi ochi de culoare închisă, 1,74 m înălţime, Vanessa s-a impus la foto-finiş asupra thailandezei Nicolene Pichapa Limunskan, clasată pe locul II şi asupra altor trei concurente ajunse în finală din Bielorusia, Jamaica şi Uganda (câte una din fiecare continent).





''Voi continua să fac ceea ce am făcut până acum'', a spus ea primind coroana, ''lumea are nevoie de schimbare şi a ajuta nu este atât de dificil''. Ponce de Leon a studiat comerţul internaţional, are o specializare în drepturi umane, este directoarea unui centru de reabilitare pentru femei aflate în dificultate şi un ONG numit „Hermanos en el Camino” („Migranții pe drum“) Implicată pe diferite fronturi, Vanessa a făcut cunoscut în China un proiect numit Na Vili, care caută să ajute copiii migranţilor indigeni şi sprijină părinţii care odată ce au documetele în regulă, obţin dreptul la educaţie şi servicii medicale pentru ei şi familiile lor. Cu alte cuvinte, nu numai frumoasă, dar şi foarte implicată în a face bine semenilor, notează Quotidiano.

"PENSIILE vor fi TAIATE de la 1 ianuarie!" Anuntul SOC dinspre Parlament

Pagina 1 din 1