Anunțul a fost făcut de Connect-R pe rețelele de socializare.

„Nu obisnuiesc sa impartasesc lucruri atat de intime cu nimeni, dar nici sa gasesc minciuni tot timpul nu pot . 1 an si 2 saptamani de cand am hotarat sa ramanem prietenii si parintii copilului nostru ! Viata merge mai departe pentru fiecare dintre noi ! Atat am avut de spus ! Rog pe toata lumea inclusiv presa sa nu ne puna intrebari. Multumim anticipat”, a scris artistul atunci pe contul său de Instagram.

După despărțire, Misha, în afară de cariera muzicală încearcă să aute oameni aflați în suferință.

Astfel, în urmă cu câteva ore, ea a aflat drama unui tătic care are o fetiță de 11 ani cu același nume cu al fiicei sale, Maya.

Impresionată de povestea dramatică a bărbatului, artista a făcut un apel impresionant către apropiați și fani.

Cântăreața Misha a făcut publică povestea tristă a lui Miță, un bărbat de 45 de ani care a suferit un infarct enteromezenteric – o boală foarte gravă, produsă prin astuparea bruscă a vaselor care deservesc intestinul.

Boala a ieșit la iveală după ce bărbatul a aflat că s-a infectat cu COVID-19. Potrivit informațiilor distribuite de fosta soție a lui Connect-R, medicii îi dau șanse mici la viață tăticului de 45 de ani. Totuși, vedeta speră într-o minune și și-a rugat apropiații și fanii pe Instagram Stories să doneze în conturile deschise pentru cazul lui Miță de soția acestuia. Oricine dintre noi poate deveni îngerul păzitor al tatălui Mayei – puteți vedea imagini cu cei doi în galeria foto a articolului.

Titular cont: IANCU MANUELA-DIANA

Banca: Banca Comerciala Romana

Swift: RNCD RO BU

CONT RON: RO84RNCB0716168055380004

CONT EURO: RO68RNCB0716168055380001

CONT USD: RO14RNCB0716168055380003