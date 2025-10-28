HAI România!

Miruna Lepădatu, Agricola International „Compania a lansat produse care au redefinit categoria”

Agricola International, unul dintre principalii jucători din industria avicolă din România, își menține și pentru acest an previziunile de creștere sustenabilă, concentrându-și atenția pe menținerea echilibrului dintre volum, calitate și rentabilitate. Strategia companiei este de a se diferenția prin calitate și inovație și diversificarea permanentă a portofoliului de produse, care să răspundă cerințelor unor consumatori tot mai educați și atenți la calitate.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru performanță economică și creștere sustenabilă” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

