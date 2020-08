Fosta asistentă a show-ului care i-a făcut celebri pe soţii Stegaru (Vulpţia şi Viorel) a fost cea care a dezvăluit ce se întâmpla în culisele emisiunii în plină pandemie.

Mărturia este cu atât mai importantă după ce s-a confirmat că Vulpița şi Viorel au fost infectați cu Covid 19. De altfel, Acces direct a fost întreruptă marţea trecută.

Acum, Emily Burghelea a scos la suprafaţă detalii șocante din cadrul emisiunii care a doborât recorduri de audienţă cu Vulpiţa şi Viorel, originari din Blăgeşti, Vaslui.

Astfel, fosta asistentă de la Acces directa a povestit pentru cancan.ro că nimeni din echipa show-ului prezentat de Mirela Vaida nu respecta regulile sanitare.

Mai mult, Emiliana „Emily” Burghelea a acuzat că atmosfera de lucru a fost muşamalizată de greii de la Acces direct.

„Vestea ca Acces Direct este un focar de infecție m-a lăsat mută. Îmi pare extrem de rău pentru oamenii de acolo care plătesc acum cu ce au ei mai de preț.

Sănătatea lor! Le transmit toate gândurile bune, dar în același timp trebuie să spun că mă așteptam la asta.

Din păcate, acolo nu s-au respectat niciodată regulile impuse de autorități. Am lucrat la Acces Direct și știu foarte bine cât de riscantă era o simplă zi de muncă.

În starea de urgență, când România era pustie și nimeni nu avea voie să iasă din casă fără un motiv întemeiat, când era ilegal să stea la un loc mai mult de 50 de persoane, când masca era obligatorie în spațiile închise…

Acolo nu se respecta nici măcar una dintre aceste norme impuse, ba chiar atunci când cineva purta mască, era stigmatizat…” a spus Emily Burghelea.

Asistenta tv care a plecat cu scandal de la Acces direct după ce dezvăluit că Viorel o bătea pe Vulpiţa a continuat dezvăluirile:

„Ni se spunea că este un circuit închis și că nimeni nu are cum să se îmbolnăvească, însă gândind la rece, șansele erau mari, foarte mari.

Inevitabilul s-a întamplat. Acces Direct a devenit un focar de infecție iar acum, din păcate, multe persoane se confruntă cu virusul care a pus pe jar o planetă întreagă.

La un moment dat, mi s-a cerut să șterg un live de pe Instagramul meu din cauza faptului că am filmat mai mult decât trebuia și s-a văzut în videoclipul respectiv că nimeni, dar absolut nimeni nu purta mască.

Cred că încă mai am acel clip în telefon. Și eu am fost una dintre persoanele care și-au pus sănătatea în joc. Se pare că am demisionat la timp.

Din nefericire, în urma mea au rămas oameni care acum suferă din cauza conducerii. Sper din suflet ca toate persoanele afectate să treacă cu bine peste acest hop.

Le doresc multă sănătate și înțelepciune.”

sursa: cancan.ro