Chiar dacă le-a spus adio Vulpiței și soțului său după un serial care a durat mai bine de opt luni, emisiunea Acces Direct se regăsește în continuare în topul preferințelor publicului la orele amiezii. Nici nu ar avea cum să se întâmple altfel, în condițiile în care la „pupitrul” ei se află una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din țara noastră, frumoasa blondă, Mirela Vaida.

Pe cât de elegantă, pe atât de provocatoare, rochia cu pricina a făcut ca imaginația telespectatorilor să zburde mai mult ca oricând. Glumeață, cum o știm, vedeta a dezvăluit că a încercat, fără succes, să ascundă cumva decolteul generos.

La 38 de ani și cu trei copii, Mirela Vaida se mândrește cu un corp superb, motiv pentru care nu face niciun pas înapoi atunci când i se propun anumite ținute de la garderobă. Așa a făcut și astăzi când și-a făcut apariția la TV într-o rochie scurtă albă, cu volane și un imprimeu cu căței.

„Rochia pe care o port are niște impremieuri cu căței. Sigur, nu e pentru o femeie serioasă ca mine. Uitați ce decolteu am. Am rugat să se dea burtiera umpic mai sus, că așa e rochia, ce să facem, să mai forțăm umpic vara că anul viitor cine știe…”, a afirmat moderatoarea de la Antena 1.

„Rochița foarte frumoasă! Tu ești foarte frumoasă, sexy, deosebită! Emisiuni frumoase și interesante. Woaw!”, “Cu trei copii și ce bine arăți! Mândru trebuie să fie soțul tău”, “Da, Mirela, este foarte frumoasă, să te îmbraci mai des în rochie”, “Ai picioare mișto”, “Ești minunată, te-am văzut și azi, da”, “Rochița este foarte frumoasă, dar și persoana este deosebită” sunt doar șase dintre comentariile primite de Mirela Vaida la postarea de mai jos, după ce și-a întrebat susținătorii dacă le place ținuta ei, scrie Cancan.