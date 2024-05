Sport Mircea Rednic nu-l iartă pe fostul coleg de la Dinamo. „Un nesimțit. O să aflați mai multe”







Deși UTA a câștigat play-out-ul cu o etapă înainte de final, Mircea Rednic și-a dorit un rezultat mare împotriva fostei sale echipe, Dinamo București.

Mircea Rednic nu-l iartă pe Răzvan Zăvăleanu

La conferința de presă de la finalul meciului, Mircea Rednic nu l-a menajat deloc pe Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al echipei bucureștene. Tehnicianul arădenilor l-a criticat înaintea partidei de pe Arcul de Triumf.

Poreclit Puriul, Mircea Rednic a dat mai multe detalii despre perioada petrecută în Ștefan cel Mare. Tehnicianul a fost acuzat că și-a urmărit interesul la Dinamo. În pofida faptului că mai are de încasat câteva zeci de mii de euro de la clubul bucureștean, Mircea Rednic a dezvăluit că a fost nevoit să achite cazarea din banii proprii.

„(n.r.-Aveți proces cu Dinamo) Eu? Nici nu mai știu, chiar nu mă interesează, știu că e proces... (n.r.-pentru salarii) Da, care mi se par normale. Antrenorul actual a luat vreo 280.000 și a antrenat vreo lună și jumătate în Bulgaria și i-a lăsat pe ultimul loc”, a declarat Rednic la finalul conferinței.

„Durează exact cât vrea Zăvăleanu”

Mircea Rednic acuză faptul că au fost niște reguli pe vremea când a antrenat formația bucureșteană. Tehnicianul este nemulțumit că a scos bani din buzunar pentru plata comisioanelor, a motorinei și chiar a apei. Separat de aceste lucruri, Puriul a mai dezvăluit că au fost momente când jucătorii nu au avut nici măcar apă pentru duș.

„E un contract care trebuie respectat, m-a deranjat... Și aia zic, câteodată nu sunteți profesioniști, profitați de om. Marele administrator judiciar... pe vremea mea era limită, maxim 6.000, că era în insolvență. Acum văd că se ajunge și la 18.000, dar nu vreau să vorbesc. A zis că au fost niște nereguli, că Rednic și-a urmărit interesul, care au fost neregulile?

Am plătit motorină, am plătit oameni, am plătit să avem apă, cândva nu aveam apă, ne spălam cu apă plată. Nu mai vorbesc de jucătorii pe care i-am adus, că împreună cu Iuhas am plătit comisioanele. Am plătit cazarea pe care ei nu au vrut, când am jucat cu Astra, ei au vrut să mergem în ziua jocului”, a mai spus tehnicianul celor de la UTA Arad, Mircea Rednic.

Mircea Rednic, înștiințat pe Whatsapp

Conflictul între Mircea Rednic și Zăvăleanu ar fi pornit inițial de la bani. Cu toatea acestea, tehnicianul arădenilor cel mai tare a fost deranjat de lipsa de profesionalism al administratorului judiciar de la Dinamo. La momentul despărțirii de echipa din Ștefan cel Mare, Rednic a fost înștiințat printr-o notificare pe Whatsapp.

În plus, tehnicianul arădenilor este nemulțumit și de faptul că administratorul judiciar de la Dinamo are un comision de 6% la transferurile echipei. Transferuri la care Răzvan Zăvăleanu nu are niciun aport.

Mircea Rednic: O să se afle mai multe la un moment dat

„Au fost multe lucruri... Spune ce nereguli a făcut Rednic? Nu am făcut... eram vai de capul nostru! Nu e vorba (n.r. de 30.000-40.000 de euro)... Normal că e un orgoliu la mijloc! Știți ce m-a deranjat? Nu au avut nici curajul să mă cheme să discute cu mine.

Au trimis o notificare pe Whatsapp, așa nu se procedează, trimiți notificare ca la ultimul angajat... Eu am făcut ceva pentru Dinamo, s-a văzut și astăzi. Nu poți să te comporți...

Și tu să ai un salariu de nesimțit, să iei 6% plus TVA la un transfer la care nu ai niciun merit, la Sorescu, și tu să ieși să vorbești. Tu ești administrator judiciar, trebuie să îți vezi de ce trebuie să îți vezi, să faci rost de bani sau... să gestioneze, că cum explică el mie că sunt salarii așa mari când ești în insolvență?

O să se afle mai multe la un moment dat. Durează exact cât vrea domnul Zăvăleanu, și cu planurile alea cum au fost făcute... au avut noroc cu Iacob. Nu e vorba de bani, e vorba de respect, asta m-a deranjat”, a mai spus Mircea Rednic.