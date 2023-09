Mircea Rednic, primul mesaj după infarct: Am colesterolul mare. Mi-a plăcut păpica bună

Mircea Rednic, primul mesaj după operație. Antrenorul UTA Arad a vorbit despre starea actuală de sănătate, după ce a fost operat. În urma unui infarct suferit în timpul jocului cu FCSB, antrenorul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Antrenorul de la UTA Arad a spus că atunci când a făcut un EKG, doctorița a făcut ochii mari după ce a văzut rezultat. Imediat a fost dus la operaţie.

„Simțeam eu ceva, am luat o pastilă de la doctorul nostru și mi-am revenit. Am fost mai agitat în repriza a doua, parcă a mai fost ceva, dar după care mi-am revenit. N-am avut nicio jenă nici după finalul meciului cu FCSB. Mai mult, am stat de vorbă, la taclale cu jucătorii, cu cei din staff, la o bere. A doua zi, la antrenament, iar am simțit o apăsare.

I-am zis doctorului nostru de la echipă: Vreau să fac eu un control să stau liniștit. Am ajuns la spital, să fac un EKG. Când a văzut rezultatul, doctorița de acolo a făcut ochii mari. Cred că nu voi putea uita prea ușor ce ochi mari a făcut. Cum ați condus până aici? A întrebat doctoriţa. M-au dus direct la operație. Au zis că nu mai are rost să pierdem niciun moment”, a povestit Rednic.