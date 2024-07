Politica Mircea Geoană, umilit de niște săteni. Ce imagine!







Olt. Mircea Geoană a fost întâmpinat cu huiduieli de către o mulțime adunată la festivalul organizat cu ocazia Zilei Localității Colonești, unde este și cetățean de onoare.

Huiduielile din mulțime au început imediat ce primarul Nicolae Stan l-a chemat pe secretarul adjunct la NATO pe scenă. După câteva cuvinte rostite de Geoană, primarul a intervenit pentru a-l apăra.

Mircea Geoană, huiduit la Festivalul căluşăresc „Ilie Martin”

„Mulțumesc domnule primar pentru invitație. Am să fiu foarte scurt. Am mai fost la acest festival la ediția a șaptea și când m-a invitat domnul primar la ediția 20 am răspuns prezent. Sunt cetățean de onoare al Coloneștilor și asta e o mare mândrie”, a apucat să spună Mircea Geoană înainte de a fi huiduit și întrerupt.

Pentru a calma spiritele, primarul a luat microfonul și a început să-i certe aleșii. Edilul a ținut să le reamintească celor care huiduiau că Geoană le-a oferit ajutor pentru a băga gazul în comună acum mai mulți ani.

Ulterior, primarul Nicolae Stan și-a cerut scuze în numele celor care au huiduit, adresându-i-se cu „domnule președinte”.

„Dragii mei, cei care îl huiduiți, duceți-vă la PSD, acolo la Slatina, că-i găsiți acolo. Nu vă este rușine? Vine al doilea om în lumea asta, în comuna noastră, cetățean de onoare pe care l-am făcut în 2002.

Cu dânsul am dat drumul la gaze în Colonești. Nu cu alții, nu cu Ciolacu. Să vă fie rușine la cei de acolo, că vă cunosc și mă cunoașteți. Am 73 de ani și 60 pe cartea de muncă, dar nu mi s-a întâmplat așa ceva”, a spus edilul.

Secretarul adjunct al NATO s-a adresat și el celor care l-au huiduit

Ulterior, Mircea Geoană a luat din nou cuvântul și a subliniat că nu a venit la Colonești pentru a face politică, ci pentru a promova și a duce mai departe sărbătoare călușarilor.

Într-un final, acesta a ținut să se adreseze și celor care l-au huiduit, explicând că aceeași atitudine a avut-o și el în trecut față de alții, însă mai important este ce ne unește, nu ce ne dezbină.

„Iar ăstora tineri care se joacă de-a politica acum, ucenici ai politicii, le-am fumat și pe astea la viața mea. Am făcut și eu altora ce voi încercați să faceți azi când vin aici”, a completat Mircea Geoană.

Mircea Geoană i-a felicitat pe oameni pentru păstrarea tradițiilor

Ulterior, secretarul adjunct al NATO a postat pe rețelele sociale imagini de la eveniment, lăudând locuitorii din Colonești pentru dedicarea lor în păstrarea și transmiterea tradițiilor către tineret.

Mircea Geoană a exprimat satisfacția că a avut ocazia să revină în Colonești și a transmis felicitări și primarului.