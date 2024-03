Politica Mircea Geoană, diagnosticat greșit în România. Boala de care suferă







Mircea Geoană a decis să vorbească despre boala de care suferă. Secretarul general adjunct al NATO a descris experiența avută cu sistemul medical românesc. Oficialul a precizat că a primit diagnosticul greșit de două ori.

În ultimii doi ani, secretarul general adjunct al NATO, a fost observat în spațiul public prezentând semne vizibile de suferință. Din acest motiv, speculațiile legate de faptul că acesta ar suferi de cancer au curs în media, dar și în online.

Mircea Geoană a recunoscut că s-a confruntat probleme de sănătate.

„Sunt detalii care… poate în cartea de memorii o să le scriu sau o să le scrie un biograf al meu când o să aibă voie să se uite la arhive (…) Am avut și eu probleme de sănătate, am avut sperieturile mele… ”, a declarat Mircea Geoană.

Alege spitalele din Bruxelles

Reprezentantul NATO a menționat că medicii din România i-au pus, de două ori, un diagnostic greșit. Din cauza acestor erori, oficialul a decis să apeleze la medicii din străinătate. În Belgia, Geoană a aflat că afecțiunea sa nu era cea invocată de specialiștii din România.

De atunci, oficialul a preferat să se lase pe mâinile medicilor din sistemul NATO.

„Am avut de două ori diagnostic greșit în România. Nu o spun cu păcat. M-am speriat și eu și familia. Medicul nici nu mi-a spus diagnosticul, le-a spus copiilor. A fost și foarte multă amplificare. Nu cred ca a fost ceva răutăcios în speculațiile respective. Am mers în Belgia la control și am aflat că, de fapt, era altceva. Este prima oară când spun, nu-mi place să arăt cu degetul, dar nu cred că au făcut-o intenționat. Asta au zis ei ca se întâmplă. Nu o dată, ci de două ori. Când am aflat diagnosticul nu am crezut și am zis să încep să fac investigații.”, a adăugat acesta.

Mircea Geoană, despre sistemul medical din România

Cu toate că a primit de două ori un diagnostic greșit, reprezentantul NATO are în continuare încredere în medicii din România. Totuși, acesta a precizat că sistemul medical din țara noastră are nevoie de anumite îmbunătățiri.

„Sunt oameni buni în sistemul nostru medical, însă cred că trebuie regândit și reorganizat totul. Trăind la Bruxelles, când mă duc la medic, mă duc mai degrabă acolo, pentru că sunt medicii noștri și mă duc pe sistemul nostru de la NATO”, a spus Mircea Geoană, într-un podcast.