Mircea Badea, replică fabuloasă la ieșirea lui Florian Coldea de la DNA







Mircea Badea are un umor interesant, chiar și în momente grele. Florian Coldea, fostul șef al SRI, nu a făcut declarații la ieșirea de la DNA. Dar asta nu i-a împiedicat pe cei de la Antena 3 să comenteze în stilul caracteristic.

Mircea Badea nu s-a abținut. Florian Coldea, fostul șef al SRI, nu a făcut declarații la ieșirea de la Direcția Națională Anticorupție (DNA). La intrarea în sediul DNA, acesta promisese că va vorbi la ieșire. Dar după 15 ore de audieri, n-a mai declarat nimic. Coldea a plecat în grabă, în timp ce jurnaliștii îi adresau întrebări. Detalii incediare din dosar puteți citi aici.

Mircea Badea reacție de la Antena 3 CNN

Mircea Badea a făcut un scurt comentariu după ce l-a văzut pe Florian Coldea luat cu asalt de jurnaliști, încercând să scape cât mai repede de ei și îndreptându-se către mașină.

„Noi pentru asta am stat până la ora 03.00? Asta a fost? A meritat”, a zis, râzând, Mircea Badea.

Mugur Ciuvică a adăugat: „Dar și asta este tare. Să-l vezi pe Coldea confuz, printre zeci de ziariști care îl întrebau dacă a furat... este ceva.”

Mihai Gâdea a comentat și el: „Ce imagini! Imagini cu Florian Coldea, speriat și dezorientat complet.”

„Este ca un fluture la lampă!”, a completat Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Importanța prezenței lui Coldea la DNA

Mihai Gâdea a subliniat importanța prezenței la sediul DNA: „Mă bucur că am fost aici, în această noapte, să văd aceste imagini. Este important pentru mine. Am fost în platou, în această noapte, cu Oana Zamfir, Mircea Badea, Mugur Ciuvică, oameni cu care am mai făcut nopți albe din cauza acestui individ, dar din alte motive, din cauza acestui individ cu niște probleme majore cu raportare la lege, dreptate și la poziția pe care o avea.”

„Imaginile astea parcă arată așa ca și când a luat un premiu pentru întreaga activitate cumva așa... Sunt secvențe absolut fabuloase”, a mai zis Mircea Badea. A consemnat DC News.

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, au precizat vineri surse judiciare. Potrivit surselor citate, cauțiunea a fost stabilită la suma de 500.000 de lei. Coldea a ieșit vineri din sediul DNA după mai bine de 15 ore de audieri, refuzând să facă declarații jurnaliștilor. Tot sub control judiciar au fost plasați și fostul general SRI Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă.