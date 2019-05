Mircea Badea, chemat să dea explicații la DIICOT. Cu ce jurnalist se află în război

Jurnalistul Mircea Badea a declarat că nu a mai primit nicio notificare de la DIICOT după ce l-a reclamat pe Moise Guran pentru aplicația sa prin care a alertat, în mod fals, populația că va veni un cutremur de 10 grade pe scara Richter.





Mircea Badea a povestit, la Antena 3, episodul în care a fost chemat la DIICOT.

Acesta a fost citat de instituție, după ce a făcut o sesizare privitoare la Moise Guran și aplicația sa, cea care a alertat populația că va urma un cutremur de 10 grade pe scara Richter. După ce a fost ținut mai bine de două ore la DIICOT ca să dea explicații, Badea nu a mai primit nicio notificare.

„Eu am făcut o sesizare la DIICOT. E un cetățean în România, Moise Guran se numește. El a făcut o aplicațe care cică dădea alerte de cutremur, doar că a dat o alertă falsă și a stârnit panică printre bizarii abonați la penibilitatea lui de aplicație. Mie mi s-a părut că e o faptă penală și am sesizat DIICOT. M-a chemat DIICOT la audieri, am stat vreo două ore jumătatete, am dat declarație despre sesizarea mea și de atunci n-am mai auzit nimic. Dar nimic, nici măcar să primesc o hârtie acasă, în care să zică: Du-te dr*cu, Badea, nu se confirmă, e ok să zici în România „săriți, vine cutremurul de 10 grade pe Richter”. E în regulă să faci asta public, nu e nicio problemă din punct de vedere legal. Măcar să spună asta. Nimic! De aia te întrebi cu ce s-or ocupa ăștia de la DIICOT cât e ziua de lungă. Ce fac toată ziua? În ce constă o zi de lucru la ăștia?”, a spus Mircea Badea.

Sora lui Mircea Badea, Naty Badea, este o scriitoare de succes. Aceasta este autoarea a trei romane. În urmă cu ceva timp, aceasta a declarat că se scriu multe lucruri false despre familia ei și că a fost amenințată în repetate rânduri.

„Ai mult timp la dispoziție să vorbim? Sunt foarte multe întâmplări de acest fel, dar nu le dau importanță. Eu mereu mi-am căutat dreptatea în mod adecvat, chiar și în instanță, prin mijloacele societății de astăzi, nu prin amenințări.

Sigur că am primit amenințări și jigniri la adresa familiei mele, cele mai odioase lucruri. Dacă vreodată ți-aș arăta mesajele.... Oricum nu mă mai ating astfel de mesaje pentru că sunt obișnuită și asta nu este un lucru bun. Este îngrozitor să ți se întâmple așa ceva.”, a declarat Naty Badea.

