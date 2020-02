Ce vrea să spună ministrul? El face o paralelă: toți șoferii fac RCA la mașină, o asigură pe o sumă minimă, obligatorie. Dar cei carte își permit îi fac și CASCO, asigurare în care intră mult mai multe beneficii.

„Am prorogat acest fenomen de un an pentru a reuşi să ne creăm şi noi un sistem de abonamente sau de asigurări de sănătate la care să se poată subscrie pentru a evita să scoateţi din buzunar aceşti bani. (…) În toată Europa există asigurări complementare de sănătate, ceea ce face ca orice cetăţean european, când are o problemă de sănătate neprevăzută să nu scoată o avere din buzunar”, a arătat ministrul la Realitatea PLUS.

Practic nu e vorba de coplată directă ci de suplimentarea contribuțiilor la asigurările de stat. ”De aceea se numesc complementare. Plătiţi numai dacă vreţi. Nu vă impune nimeni. Ca la maşini”, a concluzionat ministrul în aceeași emisiune.

Te-ar putea interesa și: