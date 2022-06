Ministrul Lucian Bode, întâlnire de urgență la MAI, pe tema combaterii consumului de droguri: „Suntem conştienţi că nu am făcut destul. Cu siguranţă vom spori efectivele”

Ministrul Lucian Bode anunță că vor fi revizuite modalitățile de colectare a datelor și suplimentarea personalului din MAI, astfel încât consumul de droguri să fie combătut în mod eficient.

Lucian Bode, discuții pe tema consumului și traficului de droguri

„Astăzi, începând cu orele 10.00, am convocat la nivelul Ministerul Afacerilor Interne, toate structurile cu responsabilitate în acest domeniu şi în urma acestei întâlniri vom stabili măsuri, cu termene, pe termen scurt, mediu, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi alte substanţe interzise.

Vom pregăti organizatorii de evenimente, pentru că este nevoie să avem o colaborare foarte bună. (..) Şi, foarte important, vom comunica public”, a transmis ministrul Lucian Bode.

Lucian Bode sporește efectivele de agenți la evenimentele publice

Ministrul propune măsuri mai dure de combatere a consumului de droguri și amintește de rezultatele din 2021, în ce privește destructurarea unor grupări infracționale.

„Pe linia combaterii, doar la nivelul anului 2021 am avut peste 7.000 de dosare penale întocmite pe acest segment, consum de droguri, deţinere ilegală de droguri. Am destructurat 52 de grupări infracţionale, anul trecut şi am trimis în judecată, inculpaţi, peste 1.600 de persoane. Mai mult, 2,8 tone de droguri au fost confiscate anul trecut.

Suntem conştienţi că nu am făcut destul, pentru că vorbim de un flagel, vorbim că, din consumatori ocazionali, foarte mulţi devin dependenţi. Am cifre ce s-a întâmplat la Untold, Electric Castle, festivalurile de pe litoral, de la Mamaia, de la Vama Veche. Am cifrele de anul trecut. Cu siguranţă vom spori aceste efective”, mai spune ministrul Bode.

Droguri consumate la Festivalul Saga

Din păcate, festivalul SAGA din București a lăsat în urmă tragedii. Până în prezent sunt doi morți, dintre zeci de tineri care au consumat droguri și au ajuns în stare gravă la spital în urma supradozelor şi peste 100 de dosare penale, dar și amenzi. Acesta este bilanțul tragic după trei nopți de distracție.

Un Ofițer DCCO a declarat că la festivalul cu pricina, cel mai consumat drog a fost cannabisul, deşi au fost mai multe substanțe interzise pe care polițiștii și jandarmii le-au găsit la tineri. Cocaina, Ecstasy sau Metamfetamina au fost la mare căutare printre tinerii aflaţi la festival.

Potrivit rapoartelor, 100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din care 17 tineri au ajuns la spital, câțiva în stare gravă, fiind raportate inclusiv decese.