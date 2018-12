Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu REINVENTEAZĂ cluburile sportive în România. DEZVĂLUIRI despre întâlnirea cu Ion Țiriac și Nadia Comăneci

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu a avut o întâlnire cu celebrităţile sportului românesc, Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci. Ei au discutat despre o eventuală susţinere financiară a celor doi foşti sportivi în programul de reabilitate a sportului în rândul copiilor. Potrivit ministrului Educaţiei bazele sportive vor fi specializate pe domenii sportive.





"A fost o intalnire despre sportul scolar. Nu avem cum sa fim fericiti când ne uitam la competitii internationale si vedem ca luam tot mai putine premii. Pe acest subiect am discutat cu acesti doi mari sportivi, cum sa face sa incurajam sportul. Au avut un mesaj de ingrijorare. Trebuie sa facem ceva. Noi avem la minister in vedere sa incercam sa regândim cluburile sportive scolare, sa le specializam pe domenii sportive, poate vom reusi sa obtinem rezultate mai bune. Ministerul Educatiei nu are resurse financiare pentru constructia acestor gradinite, de aceea se vor face probabil cu ajutorul agentilor privati. Pentru mine a fost o imensa onoare ca doi sportivi uriasi se intereseaza de un subict atat de important. S-ar putea sa fi avut discutii si cu ministrul Tineretului, nu stiu", a declarat Ecaterina Andronescu.

Darius Valcov a declarat ca a avut o discutie cu Ion Tiriac privind anumite masuri din OUG fiscala.

De anul viitor, organizațiile, ONG-uri sau fundații, care vor să înființeze grădinițe cu program sportiv pot obține un ajutor de stat de 500.000 de euro, dacă grădinița are 5.000 de metri pătrați.

