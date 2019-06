Ministrul Cuc și PSD s-au jucat de-a „borduriada” pe drumul expres Craiova-Pitești. Lucrări de 76 milioane de euro, abandonate. MINCIUNA SERVITĂ ELECTORATULUI ÎN PREAJMA ALEGERILOR DIN 26 MAI

„Borduriada” lui Cuc. Nimic nu mai mișcă pe așa-zisul șantier al promisului drum expres care va lega, atunci când va fi gata, Craiova de autostrada Pitești-București. Niște utilaje „fierb” în câmp la soare, împreună cu unu-doi paznici. Drumul de țară, tăiat prin lanul de grâu, n-are nicio urmă adâncă lăsată de cauciucurile camioanelor sau de șenilele vreunui escavator.





Nici vorbă de organizare de șantier. Acolo nu s-a făcut absolut nimic din ziua de 24 mai, îmi confirmă niște olteni, după ce s-au asigurat că nu sunt „de la un alt partid sau de la ăla de zice lumea că-i al nostru. Ce, noi suntem proști, nu vedem cum ne-au tot mințit?”. Ba nu, în urmă cu câteva zile cineva a venit și a mai luat din parcare un escavator.

Locul pe care l-am fotografiat sâmbătă dimineața este același unde, pe 22 mai, Liviu Dragnea împreună cu ministrul Transporturilor Răzvan Cuc și o întreagă delegație PSD din zonă au blagoslovit niște borduri care marcau demararea lucrărilor la drumul expres. O încununare a guvernării și o invitație la a fi votați. De fapt, doar un exercițiu de imagine.

A doua zi, pe 23 mai, la ora 14.28 (n.r. am postat pe facebook!), am trecut spre Craiova și am făcut niște poze. Bordurile erau la locul lor, utilajele - înșirate pe drumul de țară, lângă șosea erau parcate autoturisme de „boși”. Păreau că se pune de o treabă serioasă. E vorba, totuși, de un proiect finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) – fonduri europene nerambursabile! Iar pentru Tronsonul 1, potrivit CNAIR, constructorul care a semnat contractul - Tirrena Scavi S.p.A. (Italia) și care va realiza și proiectarea și execuția celor 17,7 km - încasează 358.179.480,69 lei, fără TVA, echivalentul a 76 milioane de euro, fără TVA. Costul unui kilometru este, deci, 4,3 milioane euro (fără TVA). Acest tronson traversează teritoriile localităţilor: Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, până în apropiere de orașul Balș.

Din 24 mai, nici constructorii, nici reprezentanții CNAIR, Ministerului Transporturilor sau liderii PSD n-au mai trecut pe acolo și nimic nu s-a mai făcut.

Am revenit la „bordurile lui Cuc” în weekendul ce a trecut, după 16 zile, iar situația se prezintă așa cum am povestit că mi-au spus martori din zonă și cum se vede din poza numărul 2. În ritmul acesta, slabe speranțe ca să avem în următorii trei-patru ani drumul Craiova-Pitești.

Ciudățenia din contracte

O informație interesantă, necomentată, neinfirmată sau dezvoltată de Ministerul Transporturilor: drumul expres Craiova-Pitești are 120 km, dar cele trei contracte semnate sunt pentru construirea a 57,55 km. Când și cine va lucra porțiunea rămasă, de circa 62 de kilometri, nu se știe. La începutul lui decembrie 2018, într-un cadru festiv, CNAIR anunța că au fost parafate primele trei contracte pentru proiectarea și execuția a trei loturi ale drumului expres CraiovaPitești. Tronsoanele de aproape 58 km costă 1,811 miliarde de lei, fără TVA (adică 385 milioane euro), și trebuie realizate până în 2022.

