În momentul în care a făcut anunţul că va participa din nou la prestigiosul concurs, Trăistariu a spus că „Eurovisionul rămâne o prioritate în cariera mea”.

„Când e dragoste, e pe toată viața. Anul trecut m-am retras pentru că apăruseră niște nereguli în mintea mea, poate au fost, poate nu au fost. Eurovisionul rămâne o prioritate în cariera mea. Nu știu de ce. Nu trebuie condamnat lucrul acesta că mai sunt oameni care contestă ambiția asta a mea. Eu nu văd ceva rău în a-ți dori să câștigi Eurovisionul pentru România. O să încerc până în pânzele albe, indiferent de rezultat. Am câștigat o dată, dar am câștigat la a șasea încercare, nu din prima. Tornero a fost al șaselea an consecutiv când am încercat, așa că trebuie să păstrez tradiția și să merg probabil de 12 ori ca să câștig din nou. Acum e a 11-a oară. Important e să nu bați în retragere”, a afirmat Mihai Trăistariu

”Mi-a deschis un drum internațional. Mi-l doresc din nou. Românii își doresc un loc 1 în muzică”, a mai spus artistul.

De asemenea, Trăistariu a mai spus că doreşte să obţină locul 1 la acest concurs pentru că românii vor , asemenea ca şi în tenis, un loc 1 şi în muzică

„După Eurovision, mi s-a deschis un drum internațional și călătoresc tot timpul. Cred că nu aș fi călătorit și cântat atât în afara țării dacă nu aveam acel Eurovision. De aceea mi-l doresc din nou și-mi mai doresc și locul 1 pentru români că românii își doresc și ei locul 1 în muzică. Poate mai avem în topuri cântăcioși români, dar un loc 1 așa fruntaș, cum e Simona Halep la tenis, ar fi binevenit și în muzică”, a adăugat el.

Eurovision 2020 va avea loc în luna mai, la Rotterdam, Olanda. Marea Finală Eurovision Song Contest 2020 va avea loc sâmbătă, pe 16 mai, iar semifinalele pe 12 și 14 mai.

Va fi pentru a cincea oară când Olanda va găzdui această competiție și pentru prima oară când va avea loc la Rotterdam, anterior orașele-gazdă fiind Hilversum, Amsterdam și Haga (aleasă de două ori), potrivit dcnews.ro

