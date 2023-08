Mihai Ogășanu, despre legătura specială cu regretata sa mamă: „Îmi apare în vise”

De mai multă vreme, compozitorul Mihai Ogășanu locuiește la Cornu, în județul Prahova, alături de tatăl său, Virgil Ogășanu. Aici și-au găsit refugiul încă din timpul pandemiei, când au fost impuse restricțiile de circulație menite să împiedice răspândirea virusului. Aici, s-a stins, după doi ani în care s-a luptat cu o boală gravă, și mama compozitorului, regretata actriță Valeria Ogășanu.

Tragicul eveniment a avut loc în luna februarie, iar Mihai Ogășanu, la fel ca și tată său, a fost extrem de afectat. Mai ales că a avut o relație specială cu mama sa care continuă, spune el, și după moarta acesteia.

El spune că mama i-a apărut în vise și l-a îndemnat să aibă grijă de el, dar și de tatăl său. Acum, Mihai Ogășanu spune că sunt lucruri pe care nu a apucat să le vorbească cu mama sa pe când trăia. În timpul bolii a evitat dicuțiile, spune el, de teamă că deschizându-le ar putea atrage mai repede moartea. Pe de altă parte, spune, acum se gândește că poate ar fi fost mai bine dacă ar fi avut acele discuții.

„Îmi dau seama cât de mult a contat și contează să ai o relație bună cu părinții. Există o legătură. Am visat-o. Mi-a apărut în vise, mi-a spus că îi pare rău că a trebuit să plece, mi-a spus să am grijă de mine și de tata. Sunt lucruri pe care poate nu am apucat să le vorbim, deși știam că urmează acel eveniment nefericit, sunt lucruri pe care nu am apucat să le discutăm pentru că, de multe ori, te gândești că poate cobești inițiind anumite discuții, deși ulterior te gândești că dacă le-ai fi avut, poate era mai bine.

Nimeni nu te poate pregăti însă pentru un astfel de eveniment și nu poți să gândești dinainte ce vei face și cum vei face. Îmi lipsește foarte mult, mă gândesc la ea, este în inima mea și în gândurile mele mereu”, a spus compozitorul, conform Gândul.