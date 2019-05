Lacrimi în familia lui Mihai Morar. Acesta a dezvăluit un secret bine păstrat: „Dacă n-ar fi măritată, i-aș da numele Morar!”

Mihai Morar este în culmea fericirii după ce a aflat că va avea o fată. El i-a mulțumit medicului care are grijă de soția lui pe toată perioada sarcinii.





Lacrimi de fericire în familia lui Mihai Morar! Soția lui îi va aduce pe lume încă un urmaș, iar la ecografia făcută astăzi a aflat că va avea încă o fetiță.

„Când te uiți la ecografie și vezi încă o „copilărie”… Iar când te mai uiți o dată, răsufli ușurat: „E fată!!!” Genetic, ăsta e singurul meu merit: știu să fac fete. Sunt „Stăpânul Cromozomului X”. Dincolo de asta, e meritul lor. Al celor 4 fete din spatele bărbatului din fotografie.

Al Marei și al Cezarei. Inimioara ce pulsează acum cu peste 130 de bătăi pe minut va avea cele mai bune două surori. Amândouă au plâns de fericire, la propriu, când au aflat că va să vii. Al mamei, care după un deceniu de revoluții prin casă, a acceptat încă o revoluție în pântece.

Și mai e meritul ei. Al Claudiei Șai. Care le-a adus pe lume, la 7 luni, pe Mara și Cezara. Aveau un pic peste unitatea de un kilogram, dar mi le-a livrat sănătoase „tun” în pragul casei. Dacă voi fi tată a treia oară, e doar meritul meu genetic. Și meritul ei medical. Dacă n-ar fi măritată, i-aș da și ei numele „Morar”. Claudia e „necunoscuta” din familie. Pentru că minunile țin, în general, de „necunoscute”. Felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim…

Așa că, vă rog, nu spuneți că sunt un tată care are noroc de fete. Am noroc cu fete. De fapt, nici nu există noroc. Există minuni. Eu am trei”, a scris Mihai Morar, pe pagina lui de socializare.

Inițial, Mihai Morar a crezut că va fi tată de gemene.

„Prima oară au fost gemene, acum e solo. (…). S-au sărbătorit 10 ani de Radio ZU, după aceea s-a produs un bonding ciudat. Totuși, avem niște copii, avem două fete mari în casă. (…). Diferența va fi destul de mare între gemene și viitorul copil. (…). Am anunțat pentru că toți începeau să-mi facă planuri. (…). După zece ani, când vei deveni din nou părinte, e cu griji. Tu știi cum îmi bate inima înainte de ecografie?​”, a povestit Mihai Morar în cadrul emisiunii de la Radio ZU.

Colegul și bunul lui prieten, Daniel Buzdugan, l-a felicitat și în direct, la radio, după ce făcuse asta în privat. „Să-ți trăiască”, a spus Daniel Buzdugan, foarte entuziasmat. Mihai Morar a fost felicitat și de simpatica lui colegă, Emma.

