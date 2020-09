“Un an de zile am fost singur, am divorțat fără motiv, ne plafonasem. Eu am crezut că dacă divorțăm, ea se trezește, nu s-a trezit. Dar după 6 luni mi-am dat seama că am greșit, dar ea nu și-a mai revenit”, declara Mihai Mitoşeru.

Aflând că e cu o altă femeie, Noemi și-a băgat coada atât cât să-l despartă pe fostul soț de cea cu care acesta dorea să-și refacă viața și a renunțat, astfel înccât a rămas din nou singur.

Mama lui Mitoşeru a lămurit toată povestea cu fosta soţie şi actuala iubită

Camelia Mitoșeru, mama alui Mihai Mitoşeru a făcut noi dezvăluiri despre relația dintre fiul ei și foata soţie Noemi. Chiar dacă nu mai formează un cuplu și au divorțat după 14 ani de căsătorie, se pare că Mihai Mitoșeru și Noemi au rămas cumva într-o relație. Astfel, la mai bine de un an de la divorț, cei doi încă mai intervin unul în viața celuilalt.

Sătul să aştepte ca fosta soţie să se trezească, prezentatorul TV a încercat să-și refacă viața, dar fosta soţie nu a fost deloc de acord cu acest lucru, motiv pentru care a intervenit întrte cei doi. Şi aşa Mihai Mitoșeru a rămas din nou sigur, sperând la o împăcare cu cea care i-a fost soție timp îndelungat. Dar n-a fost să fie…

Mama prezentatorului TV a povestit cum stau lucrurile cu Noemi și Mihai

”Sigur că și-a făcut o o altă relație. Când a aflat Noemi, s-a dus după el. A poftit-o afară, nu a fost scandal. I-a spus să îi dea telefon a doua zi. Sunt 14 ani, Mihai a preferat-o pe ea, mai ales dacă a văzut că s-a dus după el. Dar ea a făcut… nu știu ce a făcut. Dar ea nu a trecut peste. Mihai a tot încercat să dreagă busuiocul, dar nu a reușit. Ea nu a răspuns la treaba asta”,a declarat Camelia Mitoșeru.

Iar acum Mihai Mitoșeru a rămas din nou singur

”După ce s-a dus după el, cealaltă fată s-a săturat de amestecul lui Noemi în toată combinația lor și atunci Mihai i-a zis că după 14 ani nu poate renunța la relația cu ea. Fata a înțeles, dar nu a mai mers. Cât despre Noemi, i-a luat și numele la divorț, îți dai seama că a durut-o foarte tare”, a mărturisit Camelia Mitoșeru la Antena Stars.

Mitoşeru a recunoscut că a jucat la două capete

”Eu nu sunt golan, am jucat la două capete pentru că așa a fost situația. Am fost într-o situație urâtă, așa că am încheiat-o cu amândouă, nu din vina mea. Acum sunt singur, dar am ieșit cu o fată de două ori. Nu știu ce va fi, nu-mi propun nimic, dar vreau o relație cu o fată ok”, a recunoscut Mihai Mitoșeru.