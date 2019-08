Cei care l-au cunoscut, ascultat și l-au apreciat pe Mihai Constantinescu au fost alături de el, sufletește, în fiecare zi. Cea care i-a stat lângă patul de spital, în permanență, a fost soția sa, Simona Secrier.

Pe 13 mai, sotia sa l-a găsit pe Mihai Constantinescu inconștient, apoi a chemat medicii pentru a-l resuscita. Medicii au confirmat, ulterior, stopul cardio-respirator suferit de artist, înregistrând încă două asemenea manifestări medicale periculoase.

Fiind vorba despre probleme cardiace grave, prognosticul inițial nu a fost unul optimist pentru Mihai Constantinescu, ținând cont și de antecedentele medicale ale artistului.

„Este îngrijorător faptul că a stat în stop cardio-respirator 10 minute, ceea ce duce în mod obișnuit la leziuni ireversibile ale creierului. Această este problema importantă. Dacă s-ar fi putut în primele 5-6 minute situația era mult mai bună deoarece leziunile cerebrale nu erau ireversibile”, a declarat medicul cardiolog Ștefan Drăgulescu, conform romaniatv.ro.

Declarațiile către presă au fost aproape inexistente, personalul medical respectând și dorința familiei.

Mihai Constantinescu nu este bine. Simona Secrier merge în fiecare zi la spital, cel puțin de trei ori, fiind alături de artist aproape permanent. O comă prelungită induce transformări dramatice în organismul unui om.

Mihai Constantinescu a slăbit foarte mult, chiar dramatic, fiind hrănit doar prin perfuzii.

„La un moment dat, medicii au decis să-i fie administrată și mâncare fluidă – ceea ce înseamnă supe, fructe și carne, toate pasate -, printr-un tub, direct în stomac”.

Cei dragi sunt alături de cântăreț și își doresc, ca toată lumea, de altfel, să afle că Mihai Constantinescu a învins, până la urmă.

În urmă cu 11 ani, Mihai Constantinescu a trecut printr-o intervenție de înlocuirea a valvelor naturale ale inimii sale, cu unele artificiale, biologice. O disfuncție care a apărut în 2017 la nivelul valvei mitrale l-a adus pe cântăreț pe masa de operație, unde a petrecut șase ore.

“Există viață după operațiile pe inimă, însă trebuie să ai curaj și încredere în medicul pe care l-ai pentru această intervenție. Am avut șansa să ajung la conf. dr. Horațiu Moldovan.

Am avut o intervenție destul de delicată, în sensul că am fost operat a doua oară, iar operația aceasta clasică presupune multă atenție și, pentru că a fost a doua intervenție de acest gen, am sângerat mai mult, am revenit în sala de operație, totul s-a terminat cu bine.

Mă simt minunat și doresc să le spun tuturor celor care au o temere vizavi de a-și rezolva o problemă la nivelul valvelor sau orice altă afecțiune pe cord să meargă cu încredere, pentru că medicina a evoluat foarte mult și sunt convins că specialiștii noștri sunt de aceeași valoare cu a celor din străinătate”, a declarat Mihai Constantinescu dupa operație.

Te-ar putea interesa și: