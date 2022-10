Mihai Bendeac, mesaj controversat pentru credincioși. „Nu cred în ideea de religie. O divinitate absurdă”

Mihai Bendeac este renumit pentru declarațiile sale tranșante și nu s-a ferit niciodată să spună exact ceea de gândește. De multe ori, afirmațiile sale i-au adus multe critici, dar Mihai Bendeac spune că nu s-a lăsat afectat de acestea.

Actorul revine acum o nouă declarație care a stârnit multe controverse. El a spus că a renunțat la religia ortodoxă și că a îmbrățișat scientologia.

„Nu cred în ideea de religie. Mi-e milă de credincioșii ortodocși. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate absurdă, veșnic îmbufnată, oricând gata să pedepsească, să dea boli cui râde de ea, să blesteme generații întregi pentru o «greșeală» a cuiva… Așa dobitoc?! Dacă asta ar fi divinitatea… Sunt mai bun. Și i-aș transmite că vreau neapărat în Iad“, a spus Mihai Bendeac.

I-a schimbat viața

Actorul mai susține și că scientologia i-a schimbat viața. „Având în vedere că am renunțat la religia ortodoxă în urmă cu ceva ani, multă lume mă întreabă dacă mai cred în Dumnezeu și dacă am îmbrățișat altă religie. Nu am o problemă cu a răspunde. Îl iubesc pe Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care am renunțat.

Nu, nu am îmbrățișat altă religie. Dar pot spune, clar și apăsat, că scientologia mi-a schimbat viața. În ce mod? Dacă vă spun că tot ce vreau se împlinește, mă credeți? Prieteni, dacă vă tăiați o mână sau un picior, vi se schimbă personalitatea? Totul e în minte. Dar nu în cea pe care o știți. Sunteți datori față de voi să știți cine sunteți”, a mai spus Mihai Bendeac, potrivit libertatea.ro.

Mișcare controversată

Scientologia este o mișcare religioasă ezoterică controversată. A fost creată în 1952 de scriitorul american de literatură științifico-fantastică L. Ron Hubbard. Scientologia susține că practicile și credințele sale se bazează pe cercetarea științifică. Organizația nu publică date oficiale globale referitoare la numărul membrilor. Se finanțează însă din donațiile acestora.

Încă nu este complet clar dacă aceasta este o religie care unește oameni, care împărtășesc aceeași viziune sau o afacere de succes. Printre celebritățile care au îmbrățișat scientologia se numără Tom Cruise, John Travolta sau Priscilla Presley.